Renan acusa BC de colaborar com o crescimento do Banco Master

Segundo Renan Calheiros, o BC teria solicitado recursos da ordem de R$ 11 bilhões ao FGC durante a gestão de Galípolo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira (9/6) que o Banco Central teve participação no processo de crescimento do Banco Master e voltou a cobrar esclarecimentos sobre a atuação da autoridade monetária em relação à instituição financeira. A declaração foi feita durante audiência da comissão com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza.

Ao abrir os trabalhos, Renan relembrou a audiência realizada em maio com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e afirmou ter questionado diretamente o dirigente sobre o papel do BC na expansão do Banco Master ao longo dos últimos anos.



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“Estive aqui recentemente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e tive a oportunidade de perguntar a ele por que o BC colaborou tanto com a criação e, sobretudo, com o crescimento do Master ao longo da sua existência”, declarou o senador durante a sessão de hoje.

Renan também afirmou que apresentou informações que, segundo ele, foram negadas por Galípolo durante a audiência. O parlamentar disse ter tornado públicos dados relacionados à atuação do Banco Central em favor da instituição financeira investigada.



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Entre os pontos levantados pelo presidente da CAE está um suposto pedido de empréstimo ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para socorrer o Banco Master. Segundo Renan, o Banco Central teria solicitado recursos da ordem de R$ 11 bilhões ao fundo durante a gestão de Gabriel Galípolo.

O senador acrescentou que parte desse montante teria sido liberada. “Disse mais a ele, que negou a existência do fato, que o FGC chegou a liberar, desse pedido de empréstimo, R$ 6,7 bilhões para o Banco Master”, afirmou. As declarações ocorreram durante a audiência que discute as operações envolvendo o BRB e o Banco Master, tema que vem sendo acompanhado pela comissão.