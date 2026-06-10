Em meio ao caso Master, Ciro Nogueira vai representar Senado na ONU

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) representará o Senado Federal em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, no próximo mês. A viagem foi autorizada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e será custeada pelo Parlamento.

O pedido de autorização enviado pelo gabinete do parlamentar afirma que a participação de um representante do Senado é “fundamental para garantir a supervisão parlamentar das ações governamentais e o acompanhamento do progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

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“O evento proporciona uma oportunidade única para a troca de melhores práticas legislativas com parlamentos de todo o mundo, permitindo que o Brasil alinhe suas políticas nacionais aos padrões globais de sustentabilidade”, destaca o documento.

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O gabinete também encaminhou o convite feito pela organização do evento a Ciro Nogueira. De acordo com o requerimento, o senador deverá permanecer fora do país entre os dias 12 e 16 de julho para participar do fórum.

A autorização foi assinada por Alcolumbre em 3 de junho, mas só foi aprovada na sessão da última terça-feira (9/6). O documento também prevê que o Senado custeará as passagens aéreas, diárias e o seguro-viagem durante a permanência do parlamentar nos Estados Unidos.

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Caso Master

A viagem ocorre em meio às investigações do caso Master e ao envolvimento do senador, que chegou a ser alvo de buscas da Polícia Federal (PF).

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Além disso, o Correio mostrou que Nogueira e o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro aparecem em uma nova proposta de delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.