Master: PF apura irregularidades em fundo previdenciário em Pernambuco

PF apura irregularidades na gestão de fundo previdenciário em Pernambuco - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/6), a Operação Take Over, destinada a investigar irregularidades na gestão de recursos de fundo previdenciário dos servidores públicos municipais em Paulista (PE). Segundo a CNN, a operação está relacionada a fraudes do banco Master.

Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Recife, Paulista e Rio de Janeiro, expedidos pela Justiça Federal (13ª Vara Federal).

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As apurações indicam que valores superiores a R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos com grau de risco por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários.

Decisões estratégicas teriam sido tomadas de forma isolada, sem a devida observância dos critérios de segurança, liquidez e transparência.

A investigação busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. As diligências também pretendem verificar o recebimento de vantagens indevidas pelos gestores do fundo.