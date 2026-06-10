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Agronegócio

Senado aprova 'pauta-bomba', com impacto bilionário aos cofres públicos

Medida pode custar R$ 140 bilhões aos cofres públicos, e é criticada pelo governo, que estuda vetar ou questionar o texto no STF caso a Câmara também o aprove

Texto foi aprovado após pressão da bancada ruralista e de entidades ligadas ao agro gaúcho - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)
Texto foi aprovado após pressão da bancada ruralista e de entidades ligadas ao agro gaúcho - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (10/6), um Projeto de Lei (PL) que permite o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação das dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul. A medida contraria o governo federal, que calcula impacto fiscal de R$ 140 bilhões nos próximos dez anos.

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Parlamentares, incluindo o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), tentaram chegar a um acordo durante o dia com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, mas não tiveram sucesso. O texto ainda passará por votação na Câmara dos Deputados. O governo, porém, estuda vetar ou contestar a medida no Supremo Tribunal Federal (STF), caso aprovada.

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A linha de crédito poderá beneficiar produtores rurais, associações, cooperativas de produção e condomínios que tenham sido prejudicados por desastres naturais, como as enchentes que atingiram a região em 2024, ou por eventos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O crédito poderá ser usado para quitar dívidas de crédito rural, empréstimos e Cédulas de Produto Rural contratadas até 31 de dezembro de 2025, com juros entre 3,5% e 7,5% ao ano. Os recursos pode vim de outros fundos, além do Fundo do Pré-Sal.

O texto foi aprovado com amplo apoio da bancada ruralista. Inclusive, deputados e entidades realizaram uma manifestação, ontem (9), na Câmara, cobrando a aprovação do texto pelo Senado. 

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/06/2026 22:25 / atualizado em 11/06/2026 00:19
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