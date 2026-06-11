Comissão no Senado aprova piso de R$ 13 mil para médicos e dentistas

O novo valor representa um aumento de R$ 10.026 em relação ao piso atual, de R$ 3.636 - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), o projeto de lei que redefine o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas no país. O texto estabelece remuneração mínima de R$ 13.662 para jornada de 20 horas semanais. O novo valor representa um aumento de R$ 10.026 em relação ao piso atual, de R$ 3.636. O projeto (PL 1.365/2022), se não houver recurso para votação em Plenário, segue para análise da Câmara dos Deputados.

O relatório aprovado também altera regras trabalhistas das categorias. O adicional por trabalho noturno e o pagamento de horas extras passam de 20% para 50%. O texto prevê ainda intervalo obrigatório de dez minutos de descanso a cada 90 minutos de atividade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Outra mudança estabelece que cargos de chefia em serviços médicos e odontológicos sejam ocupados exclusivamente por profissionais das respectivas áreas.

No setor público, o custeio do reajuste ficará a cargo do Fundo Nacional de Saúde (FNS), segundo o substitutivo aprovado. Estados e municípios não precisarão usar recursos próprios para arcar com o aumento. Para a rede federal, o impacto estimado é de R$ 7,7 bilhões em 2027.

O relator, senador Fernando Dueire (PSD-PE), afirmou que a proposta representa uma reparação histórica e pode contribuir para a fixação de profissionais em regiões mais afastadas. O texto prevê reajuste anual do piso com base no IPCA.

*Com informações da Agência Senado

Saiba Mais Política STF retoma análise de recursos de big techs sobre conteúdo ilegal

STF retoma análise de recursos de big techs sobre conteúdo ilegal Política Lula faz discurso patriótico em recados aos EUA

Lula faz discurso patriótico em recados aos EUA Política Pix ganha blindagem após ofensiva dos Estados Unidos