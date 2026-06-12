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Caso Master

Alcolumbre nega repasse de Vorcaro e promete acionar Justiça: "Verdade prevalecerá"

A manifestação foi feita por meio de nota oficial divulgada pela Presidência do Senado, após revista publicar que o parlamentar teria recebido cerca de US$ 30 milhões do ex-banqueiro

Na nota, a assessoria da presidência do Senado classificou as acusações como falsas e afirmou que o parlamentar nunca recebeu qualquer quantia,
Na nota, a assessoria da presidência do Senado classificou as acusações como falsas e afirmou que o parlamentar nunca recebeu qualquer quantia, "seja no Brasil ou fora do país" - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), negou ter recebido qualquer valor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e anunciou que adotará medidas judiciais nas esferas cível e criminal contra os responsáveis por acusações divulgadas nesta semana.

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A manifestação foi feita por meio de nota oficial divulgada pela presidência do Senado após reportagem publicada pela revista Veja apontar que Alcolumbre teria recebido cerca de US$ 30 milhões — o equivalente a aproximadamente R$ 155 milhões — de Vorcaro. Segundo a publicação, o valor teria sido depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao senador em razão de apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master, em operação intermediada por Augusto Lima, ex-sócio do ex-banqueiro.

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Na nota, a assessoria classificou as acusações como falsas e afirmou que o parlamentar nunca recebeu qualquer quantia, seja no Brasil ou fora do país.

“As alegações publicadas pela revista Veja envolvendo o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, são absolutamente falsas, não procedem e serão enfrentadas com a máxima firmeza”, informou o comunicado oficial.

O texto acrescenta ainda que o senador “jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior” e que, diante da gravidade das acusações e dos danos causados à sua honra e trajetória pública, todas as providências judiciais cabíveis serão tomadas para responsabilizar os autores das declarações e exigir a apresentação das provas mencionadas.

A nota também reforça que “a verdade dos fatos prevalecerá e aqueles que formulam acusações irresponsáveis serão responsabilizados”.

Delação

Em meio à repercussão do caso, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF), também ontem, que rejeitou uma segunda proposta de colaboração premiada apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro.

De acordo com a avaliação dos investigadores, a oferta de delação não apresentou informações inéditas que permitissem ampliar as apurações ou abrir novas frentes investigativas além do que já havia sido identificado anteriormente.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 12/06/2026 09:52 / atualizado em 12/06/2026 09:55
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