Alcolumbre nega repasse de Vorcaro e promete acionar Justiça: "Verdade prevalecerá"

Na nota, a assessoria da presidência do Senado classificou as acusações como falsas e afirmou que o parlamentar nunca recebeu qualquer quantia, "seja no Brasil ou fora do país" - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), negou ter recebido qualquer valor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, e anunciou que adotará medidas judiciais nas esferas cível e criminal contra os responsáveis por acusações divulgadas nesta semana.

A manifestação foi feita por meio de nota oficial divulgada pela presidência do Senado após reportagem publicada pela revista Veja apontar que Alcolumbre teria recebido cerca de US$ 30 milhões — o equivalente a aproximadamente R$ 155 milhões — de Vorcaro. Segundo a publicação, o valor teria sido depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao senador em razão de apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master, em operação intermediada por Augusto Lima, ex-sócio do ex-banqueiro.

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Na nota, a assessoria classificou as acusações como falsas e afirmou que o parlamentar nunca recebeu qualquer quantia, seja no Brasil ou fora do país.

“As alegações publicadas pela revista Veja envolvendo o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, são absolutamente falsas, não procedem e serão enfrentadas com a máxima firmeza”, informou o comunicado oficial.

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O texto acrescenta ainda que o senador “jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior” e que, diante da gravidade das acusações e dos danos causados à sua honra e trajetória pública, todas as providências judiciais cabíveis serão tomadas para responsabilizar os autores das declarações e exigir a apresentação das provas mencionadas.

A nota também reforça que “a verdade dos fatos prevalecerá e aqueles que formulam acusações irresponsáveis serão responsabilizados”.

Delação

Em meio à repercussão do caso, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF), também ontem, que rejeitou uma segunda proposta de colaboração premiada apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro.

De acordo com a avaliação dos investigadores, a oferta de delação não apresentou informações inéditas que permitissem ampliar as apurações ou abrir novas frentes investigativas além do que já havia sido identificado anteriormente.