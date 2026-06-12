Ministro Augusto Nardes antecipa aposentadoria no TCU por motivos de saúde

A saída de Nardes ocorrerá exatamente 10 meses antes do prazo previsto para sua aposentadoria compulsória, que seria em outubro de 2027, quando o magistrado completará 75 anos - (crédito: Samuel Figueira/TCU)

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), oficializou sua decisão de se aposentar voluntariamente em 10 de dezembro de 2026, motivado pelo desejo de dedicar mais tempo ao cuidado com sua saúde. A saída ocorrerá exatamente 10 meses antes do prazo previsto para sua aposentadoria compulsória, que seria em outubro de 2027, quando o magistrado completará 75 anos.



A decisão foi comunicada oficialmente pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). No documento, Vital destaca que o pedido de Nardes é feito em caráter “irrevogável e irretratável”. O objetivo da comunicação antecipada é auxiliar a Casa no planejamento tempestivo para a sucessão do cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vaga deixada por Nardes pertence à cota da Câmara dos Deputados, e esse movimento abre uma disputa política estratégica com importantes desdobramentos. Em primeiro lugar, a confirmação da vacância oferece a Motta um ativo importante e um verdadeiro trunfo nas negociações para articular apoios políticos.

Leia também: TCU alerta para falha no combate à pobreza e anuncia índice para auxiliar políticas públicas

Diante disso, o interesse partidário já se movimenta, com o Partido Progressista reivindicando a nova vaga, embora a legenda ainda evite lançar nomes oficiais para o posto.

Essa articulação encontra um precedente recente na Casa, já que a Câmara aprovou há pouco tempo a indicação de Odair Cunha (PT-MG) para outra vaga no TCU, aquela deixada por Aroldo Cedraz, somando mais de 300 votos em um acordo que também foi conduzido por Motta.

Leia também: TCU aprova com ressalvas contas de Lula de 2025 e alerta para fragilidade fiscal

Em relação ao cronograma, embora o anúncio da saída tenha ocorrido agora, a votação para a escolha do substituto definitivo deve ser realizada apenas em 2027, momento em que o processo correrá já sob a nova composição do Congresso e do governo.