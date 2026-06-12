Zema associa recusa de CPMI do Master a suposto esquema entre Alcolumbre e Vorcaro

"R$ 155 milhões foram o preço do silêncio no Senado", acusou Zema - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG) voltou a elevar o tom contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AL), nesta sexta-feira (12/6) ao relacionar a resistência de instalação da CPMI do caso Banco Master a denúncias publicadas recentemente contra o parlamentar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidenciável afirmou que “R$ 155 milhões foram o preço do silêncio no Senado”, em referência à reportagem da revista Veja que aponta que Alcolumbre teria recebido US$ 30 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no escândalo envolvendo o Banco Master.

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“Depois dessa reportagem, a gente sabe o verdadeiro motivo do Alcolumbre se recusar a pautar a CPMI do Banco Master”, declarou o mineiro.

Zema ressaltou ainda que o pedido para instalação da comissão já reúne apoio expressivo no Congresso. “Tem mais de 280 assinaturas pedindo a CPMI. Mesmo assim, ele, presidente do Senado, se recusa a instalar a investigação. Agora nós sabemos o porquê”, afirmou.

Em nota emitida pela presidência do Senado, Alcolumbre negou repasse de Vorcaro e prometeu acionar Justiça. "Verdade prevalecerá", afirma o texto.