Lula diz ter concluído tratamento contra câncer de pele

Lula passou a usar chapéu em eventos públicos para proteger a região afetada, no couro cabeludo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (12/6), que concluiu o tratamento de radioterapia contra um câncer de pele. A declaração foi feita durante cerimônia de lançamento do programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, realizada no Palácio do Planalto.



Ao comentar motivos que o deixavam feliz naquele momento, Lula revelou ter encerrado a 15ª sessão de radioterapia após o diagnóstico da doença. “Hoje eu fui ao Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª terapia, radioterapia. Eu tive um câncer de pele, e a radioterapia assumiu de vez qualquer perspectiva”, afirmou o presidente.



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Lula também relacionou a recuperação ao apoio da família e ao sentimento de gratidão. Segundo ele, a experiência reforçou a importância do amor e do cuidado com as pessoas.

“Eu quero dizer para vocês que eu também estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher, e que eu quero transferir isso, para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar”, declarou.



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A fala ocorreu durante o evento em que o governo federal anunciou uma linha especial de crédito para entregadores de aplicativos financiarem motocicletas e bicicletas elétricas.