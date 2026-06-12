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Carcinoma

Lula diz ter concluído tratamento contra câncer de pele

Presidente afirmou que encerrou sessões de radioterapia, e celebrou recuperação durante cerimônia no Planalto

Lula passou a usar chapéu em eventos públicos para proteger a região afetada, no couro cabeludo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula passou a usar chapéu em eventos públicos para proteger a região afetada, no couro cabeludo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (12/6), que concluiu o tratamento de radioterapia contra um câncer de pele. A declaração foi feita durante cerimônia de lançamento do programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, realizada no Palácio do Planalto.

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Ao comentar motivos que o deixavam feliz naquele momento, Lula revelou ter encerrado a 15ª sessão de radioterapia após o diagnóstico da doença. “Hoje eu fui ao Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª terapia, radioterapia. Eu tive um câncer de pele, e a radioterapia assumiu de vez qualquer perspectiva”, afirmou o presidente.

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Lula também relacionou a recuperação ao apoio da família e ao sentimento de gratidão. Segundo ele, a experiência reforçou a importância do amor e do cuidado com as pessoas.

“Eu quero dizer para vocês que eu também estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher, e que eu quero transferir isso, para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar”, declarou.

A fala ocorreu durante o evento em que o governo federal anunciou uma linha especial de crédito para entregadores de aplicativos financiarem motocicletas e bicicletas elétricas.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Vanilson Oliveira e Fernanda Strickland
postado em 12/06/2026 15:31
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