Flávio lamenta não assistir estreia do Brasil na Copa com Jair Bolsonaro

A concessão do direito de cumprir a pena em casa estabelece critérios de visitação a Jair Bolsonaro - (crédito: AFP)

Pré-candidato do Partido Liberal (PL) à presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lamentou não poder acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As 19h deste sábado (13/6), em jogo contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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"Vamos torcer pelo Brasil hoje, infelizmente não vou poder assistir ao jogo junto com ele, mas ele está aqui na torcida pela seleção e pelo Brasil, como todos nós", afirmou Flávio, em vídeo publicado nas redes sociais, após ter visitado o pai, na residência onde o ex-chefe do Executivo nacional cumpre pena de prisão domiciliar.

A Seleção faz o primeiro jogo no mundial neste sábado (13/6), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Prisão domiciliar

A prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro de 90 dias foi concedida em março pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de cadeia por tentativa de Golpe de Estado, ter passado por internamentos hospitalares enquanto cumpria a pena na cadeia.

A concessão do direito de cumprir a pena em casa estabelece critérios de visitação a Bolsonaro. Os encontros só podem ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, nos horários entre 11h e 13h. As visitas de familiares e de aliados políticos também exigem prévia autorização judicial de Moraes.

Renovação da medida

O ministro Alexandre de Moraes deve renovar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Um relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde do ex-presidente foi apresentado como argumento, segundo integrantes do STF. Documento enviado à Corte, nesta semana, pela equipe médica, informa que os episódios de soluço do ex-presidente pioraram e foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos, no "limite terapêutico de segurança".