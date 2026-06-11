Flávio aciona STF e acusa Lula de incitação ao crime e ameaça

Senador pede investigação após fala de Lula sobre "traidores da pátria" e referência ao enforcamento durante evento em Goiás - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (11/6). Na petição, o parlamentar solicita a instauração de inquérito para investigar uma suposta incitação ao crime e ameaça por parte do chefe do Executivo nacional.

“No discurso em questão, para além de inúmeras ofensas, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva proferiu falas que configuram os delitos de ameaça e de incitação ao crime, na medida em que ele instigou os ouvintes a cometerem o crime de homicídio por enforcamento contra o senador Flávio Bolsonaro”, diz o documento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Erika Hilton aciona MPF contra mapa de localização do Instagram



A fala de Lula em questão foi feita durante a inauguração do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano. Durante o discurso, o petista ainda afirmou que o Brasil “está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu”, ao se referir ao parlamentar.

“É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer, em alto e bom som, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem”, disse Lula.

Em sua denúncia, Flávio Bolsonaro ainda destaca que Silvério dos Reis não foi enforcado, mas sim esquecido, morrendo de causas naturais. Quem morreu enforcado, na realidade, foi Tiradentes: “O noticiado (Lula) inverteu os papéis de sua própria parábola, atribuindo a quem ‘traiu’ o destino que, na realidade, coube a justamente a quem foi traído, confundindo o herói com o vilão da história. Talvez, tal confusão não ocorra somente na figura de linguagem utilizada pelo Noticiado, mas aconteça também na leitura que o Presidente faz do atual cenário político brasileiro”, afirma.

A declaração de Lula ocorreu logo após a reunião realizada por Flávio e Eduardo Bolsonaro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo o presidente, a articulação teria ocorrido em meio às discussões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

