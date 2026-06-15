Maria do Rosário vê pressão legítima por votação do fim da escala 6x1

"Estamos pressionando o presidente do Senado Federal à aprovação do fim da jornada 6x1", disse a parlamentar gaúcha - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) classificou como legítima a pressão exercida pela base governista para que o Senado avance na discussão sobre o fim da escala 6x1. Em entrevista ao Correio, a parlamentar afirmou que a Câmara já cumpriu seu papel ao aprovar a proposta e construir um acordo para a transição do novo modelo de jornada de trabalho.



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Segundo ela, o texto aprovado pelos deputados contemplou mecanismos para viabilizar a mudança, incluindo a redução da carga horária semanal de 44 para 40 horas. Na avaliação da petista, a demora na tramitação da matéria no Senado representa uma tentativa de barrar um avanço reivindicado por trabalhadores.

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“Certamente, é uma forma legítima de pressão, porque a Câmara dos Deputados tomou essa posição do fim da escala 6x1 e construiu um excelente acordo para o processo de transição”, afirmou.

A declaração ocorre no momento em que a Câmara se prepara para votar o projeto de lei enviado pelo governo sobre o tema. A iniciativa ganhou força após a PEC que trata da redução da jornada de trabalho ficar sem definição de relator e sem previsão de análise no Senado.

Maria do Rosário reconheceu que a movimentação em torno do projeto também tem o objetivo de aumentar a pressão política sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que a proposta avance na Casa. “Estamos pressionando o presidente do Senado Federal à aprovação do fim da jornada 6x1”, disse.

O tema tem mobilizado governo, centrais sindicais e parlamentares da base aliada, enquanto setores da oposição e representantes do empresariado defendem uma discussão mais aprofundada sobre os impactos econômicos e trabalhistas da mudança. Até o momento, a PEC aprovada pela Câmara segue sem encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.