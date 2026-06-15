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LEVANTAMENTO

Imagem negativa de Trump sobe seis pontos entre brasileiros

A pesquisa foi realizada depois do anúncio de um novo tarifaço e da classificação de CV e PCC como organizações terroristas

Outros 27% veem a imagem de Trump como
Outros 27% veem a imagem de Trump como "regular" - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

A imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou seis pontos percentuais entre os eleitores brasileiros em um mês. é o que revelam dados da última pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta segunda-feira (15/6) pelo jornal O Globo

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A parcela que vê negativamente o norte-americano passou de 39%, em maio, para 45% este mês. O aumento ocorreu após os anúncios da classificação do Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, em 28 de maio, e da proposta de novo tarifaço contra o Brasil, em 2 de junho. 

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Outros 27% hoje veem a imagem de Trump como “regular”; percentual esse, que no mês anterior, era de 33%. Já os que a classificam como positiva se mantiveram em 22%.

A alta da avaliação negativa foi mais acentuada entre brasileiros que se identificam como integrantes da esquerda não lulista. Nesse segmento, a percepção desfavorável sobre Trump passou de 66% para 84%, superando o índice registrado entre os entrevistados que se declaram lulistas, grupo no qual 66% avaliam negativamente o presidente dos Estados Unidos.  

Entre os identificados como independentes, o índice ficou estável, variando entre 46% para 47%. Na direita não bolsonarista, o índice é de 14%. Entre bolsonaristas, chega a 15%, com avanço de três pontos percentuais em relação a maio. 

A variação ocorreu em um momento de aproximação entre aliados de Jair Bolsonaro (PL) e Trump. Nove dias antes do início da pesquisa, o senador Flávio Bolsonaro (PL) esteve com o presidente norte-americano na Casa Branca. Apesar da mobilização entre apoiadores no Brasil, o episódio teve impacto considerado neutro na percepção sobre a campanha presidencial nas redes sociais, segundo dados da consultoria Arquimedes.

Até a tarde seguinte ao encontro, foram registradas cerca de 250 mil publicações nas redes sociais envolvendo 55 mil perfis. Do total, 46% das postagens foram classificadas como neutras, 29% como negativas e 25% como positivas. As menções favoráveis foram associadas principalmente a aliados do senador e publicações em tom de comemoração.

A Quaest também perguntou aos entrevistados se eles têm uma opinião “favorável ou desfavorável sobre os Estados Unidos”. Ao todo, 46% responderam que a visão é desfavorável e 39%, como favorável. No levantamento de maio, os índices foram de 45% e 40%, respectivamente. 

Apesar do viés negativo entre os brasileiros, 46% dos entrevistados defendem que a relação do presidente Lula com o republicano deveria ser de aliado. Outros 31% afirmam que o Brasil deveria manter uma postura independente. Apenas 9% consideram que Lula deveria adotar uma posição de opositor em relação a Trump. No levantamento anterior, esse índice era de 6%. 

Lula embarcou para a França, onde participará da reunião de líderes do G7. Não há perspectiva concreta de encontro bilateral entre o presidente brasileiro e Trump durante a cúpula. Ainda assim, integrantes do governo afirmam que uma conversa casual entre os dois chefes de Estado não está descartada. A participação de Lula no evento deve ser usada para marcar posição contra a possibilidade de implantação de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. 

A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre uma eventual intervenção ou interferência dos EUA no Brasil. Ao todo, 51% dos entrevistados disseram ter medo dessa possibilidade, enquanto 40% consideram a preocupação exagerada. 

O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%. 

 

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Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 15/06/2026 08:50
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