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ESCALA 6X1

Motta convoca líderes e prevê votação do fim da 6x1 nesta semana

Presidente da Câmara convocou reunião de líderes para discutir parecer de Leo Prates e afirmou que a análise da proposta ajudará a destravar a pauta do plenário

"Com a apreciação da matéria, destravamos a pauta da Casa", escreveu Motta nesta segunda-feira (15/6) - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto de lei que trata do fim da escala 6x1 deverá ser votado pelo plenário ainda nesta semana. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar informou que convocou uma reunião de líderes para esta terça-feira (16/6), quando o relator da matéria, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), apresentará esclarecimentos sobre seu parecer.

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Segundo Motta, a discussão ocorre mesmo após a aprovação, pela Câmara, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho. Para o presidente da Casa, a apreciação do projeto também permitirá destravar a pauta de votações, já que a matéria tramita em regime de urgência.

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“Com a apreciação da matéria, destravamos a pauta da Casa”, escreveu nesta segunda-feira (15).

Na mesma reunião, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) deverá apresentar os resultados do grupo de trabalho criado para discutir medidas de combate à misoginia. De acordo com Hugo Motta, a expectativa é que os dois projetos sejam apreciados pelo plenário nos próximos dias.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 15/06/2026 14:18 / atualizado em 15/06/2026 16:53
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