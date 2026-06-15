Lula é recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron

Macron, que sedia a cúpula do G7, convidou o presidente Lula para participar do evento, mesmo que o Brasil não faça parte do bloco - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido nesta segunda-feira (15/6) pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na cidade francesa de Évian-les-Bains. Nesta terça-feira (16), Lula participa do encontro do G7, grupo que reúne os países mais ricos e industrializados do mundo. A expectativa é de que o chefe do Executivo também encontre o presidente americano, Donald Trump.



Pela redes sociais, o presidente postou um vídeo onde mostra o encontro com líder europeu, um grande apoiador do presidente brasileiro, que acabou o convidando para o evento, mesmo o Brasil não fazendo parte do grupo — que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

"O Brasil retorna a este importante espaço de diálogo levando a voz do Sul Global e reafirmando seu compromisso com a paz, a defesa do multilateralismo, o desenvolvimento sustentável mais justo", declarou o petista.

Entre as pautas do G7, devem ser discutidas as guerras no Oriente Médio, a economia mundial e os materiais críticos. O presidente participará das sessões para os convidados, assim como líderes do Quênia, Índia e Coreia do Sul, que também estão na França.

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Apesar de não existir nenhuma reunião agendada com Trump, a expectativa é que, caso haja o encontro entre os dois, Lula possa conversar sobre as novas taxas impostas aos produtos nacionais, que chegam a 25% e já estão em vigor desde o último dia 1º de junho. Donald Trump já está na cidade que sediará o encontro.

Lula ainda tem outra missão na Europa, que é tentar reverter as proibições impostas pela União Europeia a produtos agropecuários nacionais. O presidente retorna ao Brasil na quinta-feira (18).

Suíça

O presidente desembarcou na Suíça, por ser mais próximo da cidade francesa Évian-les-Bains. Ele encontrou o presidente suíço, Guy Parmelin, e conversou sobre exportações. Desde o primeiro tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Brasil vem fortalecendo a aproximação com outros países.

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