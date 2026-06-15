"PL trabalha para viabilizar candidatura de Michelle ao Senado", diz Valdemar

O Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, busca mecanismos para alavancar a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado Federal. A expectativa do partido é que Michelle participe o quanto antes da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República.
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Para Valdemar Costa Neto, a participação de Michelle na campanha de Flávio Bolsonaro é algo de extrema importância: “Ela é a mulher com mais possibilidade de votos hoje”, avalia Valdemar.
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Ao Correio, Costa Neto apontou como um dos obstáculos para viabilizar a candidatura de Michelle os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar e enfrenta questões de saúde constantes.
“O grande problema é que a Justiça não autoriza alguém que possa cuidar dele [Bolsonaro] em casa. Ela precisa ir para outros estados para fazer campanha”, relata Costa Neto.
Apesar de não detalhar as tratativas do partido, o presidente afirmou que já trabalha para encontrar uma solução viável para a problemática que impediria Michelle de se dedicar à campanha.
Até o momento, quando questionada, Michelle tem se mantido discreta a respeito de uma possível candidatura: “Vocês nunca me viram falar que queria ser presidente ou senadora, essa é a vontade do meu marido, mas eu oro. Eu não dou um passo da minha vida sem Deus responder. Eu estou cumprindo minha missão de influenciar mulheres de bem a entrarem na política”, frisou Michelle, durante o lançamento de pré-campanha da empresária Maria Amélia à Câmara dos Deputados.
A ex-primeira-dama atua como presidente nacional do PL Mulher. Em dezembro de 2025, Michelle chegou a se afastar do cargo alegando necessidade de cuidar do marido.
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Raphaela Peixoto
Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital