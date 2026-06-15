PF deve retomar tratativas para acordo de delação com Vorcaro

A Polícia Federal deve retomar as tratativas para um acordo de colaboração com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com fontes da corporação ouvidas pelo Correio, os investigadores cobram os advogados do ex-banqueiro em relação à apresentação de novidades que completem a investigação já em curso.

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Na semana passada, a PF rejeitou a proposta de delação de Vorcaro, que foi apresentada pela defesa. A avaliação foi de que o que foi apresentado pelo ex-controlador do Master não representa avanços significativos em relação ao que já foi descoberto pela Operação Compliance Zero, que apura o megaesquema de corrupção que envolve agentes públicos e privados.

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Foi a segunda vez que uma proposta de delação de Vorcaro foi negada. As tratativas ainda estão em andamento com a Procuradoria-Geral da República (PGR), mas a tendência é de que também ocorra negativa por parte da procuradoria, tendo em vista que não foram apresentados documentos e detalhes suficientes para alcançar outros nomes envolvidos no esquema.

Dentro da PF os investigadores avaliam, porém, que ainda existe abertura para o diálogo, e que Vorcaro tem dito para a defesa que pode apresentar novidades relevantes. Até agora, de acordo com informações obtidas pela reportagem, ele se preocupou mais em se defender das acusações e tentar justificar pagamentos para políticos.