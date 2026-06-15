Senado afirma que não há impedimento legal para viagem de Romário aos EUA

Romário para jornalista da CazéTV: ‘Quem não conhece futebol vai pensar como você’ - (crédito: YouTube/Reprodução)

O Senado Federal afirmou nesta segunda-feira (15/6) que não há impedimento legal para que parlamentares exerçam atividades adicionais ao mandato, desde que haja compatibilidade de horários com as funções legislativas e sejam respeitadas as restrições previstas na Constituição. A manifestação se deu após questionamentos sobre a participação do senador Romário (PL-RJ) como comentarista na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. O parlamentar está no país desde a semana passada e pretende permanecer até a fim da competição, marcada para 19 de julho.

Segundo a Casa, Romário comunicou oficialmente à Mesa Diretora sua saída do país para uma viagem internacional de interesse particular, sem ônus para o Senado. Em ofício encaminhado à presidência da Casa, o parlamentar informou que a viagem não se tratava de missão oficial, mas de compromissos pessoais.

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O Senado também destacou que o Ato da Comissão Diretora nº 1/2023 permite a participação remota de senadores em sessões e reuniões, além da realização de votações por meio de aplicativo eletrônico.

A assessoria do parlamentar afirmou que Romário manterá as atividades parlamentares remotamente durante o período em que estiver nos EUA. A equipe afirma que Romário continuará acompanhando as pautas do Congresso Nacional e participará remotamente das sessões semipresenciais e das votações. Os gabinetes do parlamentar em Brasília e no Rio de Janeiro também seguem em funcionamento.