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Associação rebate fala de Lula e defende confiança nas delegacias

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) afirma que declaração do presidente sobre entrega de celulares transmite imagem equivocada das Polícias Civis

Lula afirmou que população prefere entregar celulares aos Correios do que a delegacias por medo - (crédito: AFP)
Lula afirmou que população prefere entregar celulares aos Correios do que a delegacias por medo - (crédito: AFP)
A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) divulgou, nesta segunda-feira (15/6), uma nota de repúdio às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a 7ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão, que ocorreu na semana passada.
Na ocasião, Lula anunciou o programa Telefone Seguro, sugerindo que seria mais seguro entregar um aparelho celular aos Correios do que a uma delegacia de polícia.
Na manifestação, a Adepol afirma que a declaração “transmite à sociedade uma percepção generalizada de desconfiança em relação às delegacias de polícia e aos profissionais que nelas atuam, o que não corresponde à realidade institucional das Polícias Civis brasileiras”.
A ideia sugerida pelo presidente é que os celulares possam ser entregues em unidades dos Correios, evitando que os cidadãos precisem se dirigir a delegacias.
"Eu vou, efetivamente, despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque, se não, poderá ter consequências”, disse o presidente, na ocasião. "A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver nos Correios. Porque devolver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, o tipo de policial...”, emendou.

Fala foi "inadequada e injusta"

A Adepol ressaltou que a apreensão, custódia e análise de aparelhos celulares utilizados em investigações criminais seguem procedimentos legalmente estabelecidos, formalizados e documentados, além de serem submetidos à fiscalização interna e ao controle externo do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Segundo a associação, as delegacias representam uma das principais portas de acesso da população ao sistema de justiça criminal, funcionando de forma permanente em diversas localidades do país e atendendo cidadãos em situações de elevada complexidade e vulnerabilidade.
No documento, a entidade classifica como “inadequada, injusta e descontextualizada qualquer generalização que possa comprometer a confiança da população nas instituições policiais ou sugerir, de forma indistinta, a ausência de probidade ou de compromisso funcional por parte dos agentes públicos responsáveis pela atividade investigativa”.
A Adepol também convidou autoridades públicas a conhecerem mais profundamente a realidade operacional das Polícias Civis, e reafirmou seu compromisso com “a defesa das instituições democráticas, do Estado de Direito, da legalidade e da valorização da atividade policial e do Sistema de Segurança Pública”, destacando que a nota possui caráter estritamente institucional, sem vinculação político-partidária, ideológica ou eleitoral.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 15/06/2026 19:34
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