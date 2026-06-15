Associação rebate fala de Lula e defende confiança nas delegacias

Lula afirmou que população prefere entregar celulares aos Correios do que a delegacias por medo - (crédito: AFP)

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) divulgou, nesta segunda-feira (15/6), uma nota de repúdio às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a 7ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão, que ocorreu na semana passada.

Na ocasião, Lula anunciou o programa Telefone Seguro, sugerindo que seria mais seguro entregar um aparelho celular aos Correios do que a uma delegacia de polícia.



Na manifestação, a Adepol afirma que a declaração “transmite à sociedade uma percepção generalizada de desconfiança em relação às delegacias de polícia e aos profissionais que nelas atuam, o que não corresponde à realidade institucional das Polícias Civis brasileiras”.

A ideia sugerida pelo presidente é que os celulares possam ser entregues em unidades dos Correios, evitando que os cidadãos precisem se dirigir a delegacias.



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"Eu vou, efetivamente, despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque, se não, poderá ter consequências”, disse o presidente, na ocasião. "A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver nos Correios. Porque devolver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, o tipo de policial...”, emendou.

Fala foi "inadequada e injusta"

A Adepol ressaltou que a apreensão, custódia e análise de aparelhos celulares utilizados em investigações criminais seguem procedimentos legalmente estabelecidos, formalizados e documentados, além de serem submetidos à fiscalização interna e ao controle externo do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Segundo a associação, as delegacias representam uma das principais portas de acesso da população ao sistema de justiça criminal, funcionando de forma permanente em diversas localidades do país e atendendo cidadãos em situações de elevada complexidade e vulnerabilidade.



No documento, a entidade classifica como “inadequada, injusta e descontextualizada qualquer generalização que possa comprometer a confiança da população nas instituições policiais ou sugerir, de forma indistinta, a ausência de probidade ou de compromisso funcional por parte dos agentes públicos responsáveis pela atividade investigativa”.

A Adepol também convidou autoridades públicas a conhecerem mais profundamente a realidade operacional das Polícias Civis, e reafirmou seu compromisso com “a defesa das instituições democráticas, do Estado de Direito, da legalidade e da valorização da atividade policial e do Sistema de Segurança Pública”, destacando que a nota possui caráter estritamente institucional, sem vinculação político-partidária, ideológica ou eleitoral.