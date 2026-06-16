Ciro Nogueira recebeu diárias do Senado em viagem bancada por Vorcaro

Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, bancou viagens do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para Paris, Nova York e Lisboa.
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Os investigadores apontam que o parlamentar teria sido beneficiado diretamente com, pelo menos, R$ 468.721,78 com viagens e jantares. O Correio apurou que, em pelo menos uma das viagens, Ciro também recebeu diárias do Senado.
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No caso de Lisboa, comprovantes, mensagens e invoices (documentos de cobrança) identificados pela PF apontam que Ciro foi beneficiado com a reserva de cinco diárias pagas em junho de 2024, em uma Jr. Suite, no Hotel Four Seasons, por um valor total de R$ 91.280,59, o que representa custo diário aproximado de R$ 18.256,12.
Senador recebeu cinco diárias
No entanto, apesar dos valores que teriam sido pagos por Vorcaro, no site do Senado consta o registro de cinco diárias pagas a Ciro na mesma data pelo poder público. Nos registros do Parlamento, o valor total é R$ 16.784,89. Na ocasião, Ciro foi a Portugal participar do Fórum Jurídico de Lisboa, de acordo com a PF.
A assessoria do senador Ciro Nogueira foi procurada para explicar o motivo de solicitar diárias da Casa legislativa em evento bancado por ente privado. No entanto, a equipe do congressista não respondeu aos questionamentos.
Saiba Mais
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.