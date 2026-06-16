Ciro Nogueira recebeu diárias do Senado em viagem bancada por Vorcaro

Segundo a PF, Vorcaro bancou viagens do senador para Paris, Nova York e Lisboa - (crédito: Lula Marques e Divulgação)

Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, bancou viagens do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para Paris, Nova York e Lisboa.

Os investigadores apontam que o parlamentar teria sido beneficiado diretamente com, pelo menos, R$ 468.721,78 com viagens e jantares. O Correio apurou que, em pelo menos uma das viagens, Ciro também recebeu diárias do Senado.



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No caso de Lisboa, comprovantes, mensagens e invoices (documentos de cobrança) identificados pela PF apontam que Ciro foi beneficiado com a reserva de cinco diárias pagas em junho de 2024, em uma Jr. Suite, no Hotel Four Seasons, por um valor total de R$ 91.280,59, o que representa custo diário aproximado de R$ 18.256,12.

Senador recebeu cinco diárias

No entanto, apesar dos valores que teriam sido pagos por Vorcaro, no site do Senado consta o registro de cinco diárias pagas a Ciro na mesma data pelo poder público. Nos registros do Parlamento, o valor total é R$ 16.784,89. Na ocasião, Ciro foi a Portugal participar do Fórum Jurídico de Lisboa, de acordo com a PF.

A assessoria do senador Ciro Nogueira foi procurada para explicar o motivo de solicitar diárias da Casa legislativa em evento bancado por ente privado. No entanto, a equipe do congressista não respondeu aos questionamentos.