Nogueira explica elo com Vorcaro: 'Sou um dos mais importantes do país'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) justificou sua relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao se definir como “um dos homens mais importantes do país”. Mensagens divulgadas pela revista Piauí mostram uma relação próxima entre os dois, que utilizam termos como "meu amigo", "irmão" e "irmãozão" para se referirem um ao outro.

Em entrevista ao portal Piripiri Repórter, o senador afirmou que sua posição política o faz ter contato com “todos os grandes empresários do país”, inclusive banqueiros, de forma que ele é convidado para encontros com eles. Na visão dele, esse contato é “fruto da importância que ganhou no país”.

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Nogueira ainda afirmou que acusações como essas são comuns em períodos eleitorais, mas que está confiante que “a população piauiense conhece seu trabalho”. Nogueira cumpre seu quarto mandato de 8 anos como senador, em uma carreira que segue desde 2011. Antes disso, cumpriu quatro mandatos como deputado federal. Em 2021, foi o Ministro-Chefe da Casa Civil, sob o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Conforme o conteúdo divulgado pela revista, o senador contou ao banqueiro que comprou um apartamento para a esposa, mas que uma reforma levaria três ou quatro meses, e pediu para continuar em um apartamento que teria sido cedido a ele pelo empresário. Vorcaro responde que o senador poderia “relaxar”. Nogueira assegurou que, caso Vorcaro precisasse do imóvel, ele “daria um jeito”. Ele ainda escreveu “Saudade grande de você” e finalizou a conversa com um emoji de coração.

Investigações da PF ainda dão conta que o senador recebia uma mensalidade de até R$ 500 mil do banqueiro para defender os interesses do Master no Congresso Nacional, além de ter um cartão de crédito pessoal pago por Vorcaro, receber hospedagens e custeios de viagens. O apartamento onde mora foi alvo de busca e apreensão e o senador entendeu a ação como “perseguição eleitoral”.

A proximidade dos dois também pode ser comprovada com registros de uma viagem à França, feita em janeiro de 2025, que tinha como participantes Ciro, uma de suas filhas, Maria Eduarda Nogueira, Vorcaro e a então namorada dele, a influenciadora Martha Graeff.

Outra ligação é um elo comercial mantido com a empresa CNFL Empreendimentos Imobiliários, que tem como sócios Ciro, suas filhas e a ex-mulher. A PF suspeita de ocultação de vantagens indevidas ligadas ao suposto esquema envolvendo o Master. A defesa do senador nega qualquer irregularidade e afirma que as relações empresariais são lícitas.



Vorcaro cumpre prisão preventiva desde 4 de março, data em que foi alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Ele é investigado por chefiar uma organização criminosa envolvida em um esquema bilionário de fraudes financeiras, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, que causou a liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central.

Além dos crimes financeiros, a apuração aponta que o grupo liderado por Vorcaro utilizava uma estrutura que incluía hackers, servidores públicos e até uma milícia privada voltada para a espionagem, invasão de dispositivos e monitoramento ilegal de autoridades e jornalistas que criticavam suas atividades.