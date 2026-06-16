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Negociação entre Mercosul e Japão começa em junho, diz Lula

Anúncio foi feito nas redes após reunião com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, em Évian-les-Bains, na França

Reunião entre Lula e a premiê japonesa ocorreu às margens da Cúpula do G7, na França - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Reunião entre Lula e a premiê japonesa ocorreu às margens da Cúpula do G7, na França - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou em suas redes sociais, nesta terça-feira (16/6), que as negociações para um acordo comercial entre Mercosul e Japão começam ainda em junho. A fala ocorreu após reunião entre o petista e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, em Évian-les-Bains, na França.

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Segundo Lula, o encontro teve como objetivo fortalecer os laços entre os dois países e tratar de temas relacionados à cooperação econômica. Entre os assuntos discutidos estiveram o Marco de Parceria Estratégica entre Japão e Mercosul, lançado em 20 de dezembro, além de comércio, investimentos, e o cenário internacional.

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“Conversamos sobre o fortalecimento dos laços entre o Brasil e o Japão”, afirmou o presidente, ao relatar a reunião.

Cúpula em Assunção

Lula também anunciou que as negociações para um Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão serão lançadas durante a próxima Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, prevista para ocorrer em Assunção, no Paraguai, no fim de junho.

A iniciativa marca uma nova etapa na relação entre o bloco sul-americano e o Japão, com foco na ampliação das relações comerciais e de investimentos entre as partes.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 16/06/2026 15:35
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