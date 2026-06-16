Único brasileiro em audiência defenderá Pix e cobrará debate técnico

O economista Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pesquisador especializado em riscos no sistema financeiro, é o único brasileiro inscrito, até o momento, na audiência pública promovida pelo governo dos Estados Unidos que discutirá a possível aplicação de novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Marcada para 6 de julho, a consulta integra a investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), que analisa supostas práticas brasileiras consideradas problemáticas pelo governo norte-americano.

Entre os temas em análise estão desmatamento ilegal, pirataria, falhas na aplicação de leis anticorrupção e, de forma surpreendente, o Pix. O sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central passou a ocupar papel central nas discussões e motivou a participação de Pessoa no processo.

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Segundo o economista, a discussão ultrapassou a esfera de um simples meio de pagamento e passou a envolver questões estruturais do sistema financeiro brasileiro. “Hoje o Pix não é só um meio de pagamento, é um sistema de infraestrutura de pagamentos”, afirmou. “A gente tem que ter clareza, segurança e resiliência de que esse sistema é realmente seguro, não apenas contra roubos, mas também contra ataques cibernéticos e falhas operacionais.”

As inscrições para participar da audiência seguem abertas até 22 de junho. As manifestações enviadas serão incorporadas oficialmente ao processo e poderão influenciar a decisão final das autoridades norte-americanas.

Com formação acadêmica construída entre Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos, Pessoa atua há anos no estudo de regulamentação financeira e riscos de mercado. Segundo ele, sua decisão de participar da audiência não tem caráter político, mas técnico. “Eu acredito que foi uma forma de tentar ajudar o Brasil academicamente e tecnicamente. Minha exposição não visa defender o Brasil de forma partidária. A ideia é mostrar tecnicamente que é um sistema viável, importante e que está aberto à transparência”, explicou.

Debate sobre o papel do Banco Central

Um dos principais argumentos apresentados pelo economista diz respeito à transformação do papel desempenhado pelo Banco Central após a criação do Pix. “O Banco Central está assumindo um papel que até então ele não tinha. Hoje ele não é apenas um regulador. Ele também é um operador de sistema de pagamento”, afirmou.

Para o professor, esse novo papel exige maior transparência sobre custos, orçamento e capacidade operacional. Ele lembra que o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já mencionou dificuldades orçamentárias para manter projetos ligados à infraestrutura financeira.

“É saudável que o Banco Central mostre que tudo isso tem um custo. Isso está onerando o orçamento da instituição. É uma discussão importante para a população entender quem paga essa conta”, disse.

Pessoa também destacou que o crescimento acelerado do Pix ampliou sua relevância para a economia brasileira. Segundo ele, cerca de 53% das transações realizadas no país atualmente utilizam o sistema. “Quando um sistema alcança essa dimensão, ele deixa de ser apenas uma ferramenta de pagamento e passa a ser uma infraestrutura crítica.”

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Defesa do Pix diante dos EUA

Apesar de reconhecer a legitimidade de alguns questionamentos sobre a operação do sistema, o economista argumenta que o Pix não representa ameaça à concorrência internacional nem foi criado para prejudicar empresas estrangeiras. “Estou tentando defender o Brasil da forma mais técnica possível, mostrando que esse sistema é válido e que não ameaça empresas americanas nem a soberania dos Estados Unidos”, afirmou.

Segundo ele, o modelo brasileiro deveria ser visto como uma experiência de sucesso passível de estudo por outros países. “Eles deveriam usar o nosso caso como um caso de sucesso a ser estudado. Isso melhora o comércio e aumenta a eficiência para empresas brasileiras e americanas.”

Pessoa também rejeita a interpretação de que o Pix tenha sido criado para favorecer determinados agentes econômicos ou praticar concorrência desleal. “Não é um processo de dumping nem de preferência. O sistema não foi feito para combater outros meios de pagamento. Ele surgiu como um sistema complementar e acabou tendo uma adesão muito maior.”

Ao comparar a experiência brasileira com iniciativas internacionais, o economista citou o sistema indiano UPI, que processa volume ainda maior de transações, e o FedNow, criado pelo Federal Reserve nos Estados Unidos para oferecer funcionalidades semelhantes ao Pix.

Tarifaço e espaço para defesa

Na avaliação de Pessoa, a atual investigação comercial norte-americana difere das medidas tarifárias adotadas durante o primeiro governo de Donald Trump por seguir um rito formal mais amplo, com espaço para manifestações públicas e apresentação de argumentos. “Os Estados Unidos estão abrindo uma porta para que o Brasil se defenda. É muito importante que a gente faça essa defesa dentro do processo e não transforme isso apenas em uma disputa política.”

Para ele, participar da audiência é uma forma de evitar que o país fique sem representação técnica em uma discussão que pode ter impactos econômicos relevantes. Além da inscrição para falar na audiência, o economista informou ter encaminhado documentos ao USTR detalhando o funcionamento do PIX e apresentando argumentos em defesa do sistema.

A definição dos participantes que terão direito à fala ainda dependerá da análise das autoridades norte-americanas após o encerramento das inscrições.

Falta coordenação, diz economista

Ao comentar a reação brasileira ao processo, Pessoa afirmou que o país precisa melhorar a articulação entre diferentes órgãos do governo para lidar com disputas comerciais complexas. “Eu acredito que deveria haver mais coordenação entre Banco Central, Ministério da Fazenda e Relações Exteriores”, disse.

Segundo ele, temas ligados a tarifas comerciais envolvem múltiplas áreas da administração pública e exigem atuação conjunta. “Seria importante montar uma força-tarefa tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e até na Europa para tratar desses assuntos específicos. Seria muito triste perder esse tipo de processo por falta de coordenação interna.”

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Antes mesmo da audiência, o economista informou que buscaria reuniões com representantes do governo federal para entender se existe alguma orientação oficial sobre a condução da defesa brasileira no caso.

Para ele, o momento exige menos disputa política e mais discussão qualificada sobre um sistema que se tornou peça central da economia brasileira e que agora está sob os holofotes de uma investigação com potencial de impactar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

