Cacique Raoni tem melhora no estado de saúde, mas segue na UTI

O cacique Raoni Metuktire, um dos mais emblemáticos defensores da Amazônia, apresentou uma "melhora significativa" de seu estado de saúde, mas ainda deve permanecer internado em uma unidade de terapia intensiva, anunciaram seus médicos nesta terça-feira (16).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Todos os indicativos infecciosos e inflamatórios têm apresentado uma melhora significativa, e ele está conversando, está lúcido", disse, durante coletiva de imprensa, o médico Douglas Yanai, diretor-técnico do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, Mato Grosso, onde o cacique convalesce desde o domingo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Embora tenha ressaltado que o líder indígena, de 94 anos, seja "um homem muito forte", Yanai afirmou que seu quadro clínico ainda "inspira muito cuidado" e os médicos preveem mantê-lo na UTI.
"Ainda temos um longo caminho. Não há previsão de alta", acrescentou.
Raoni foi internado na tarde de domingo, ao apresentar um quadro de saúde "grave", com vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.
Ele chegou ao hospital com forte desidratação e uma oclusão gástrica, e por isso foi submetido a jejum.
O tratamento deu resultado: a saúde do cacique se encontra estável e ele está "respirando sem auxílio de aparelhos", informou a médica Anna Leticia Yanai.
O líder indígena, de 94 anos segundo os médicos, pois sua idade exata não é conhecida, passou vários dias hospitalizado em maio: primeiro para tratar uma hérnia e depois após ser diagnosticado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos.
O cacique continuou ativo, embora visivelmente debilitado nos últimos meses. Em abril, participou do Acampamento Terra Livre, a maior concentração anual de povos indígenas em Brasília.
Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra a rodovia transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Fez seu primeiro giro internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting, na Amazônia.
- Leia também: Cacique Raoni: "Se comprometam com nossa luta"
Saiba Mais
- Brasil Quem é o brasileiro suposto ex-chefe do PCC e do CV preso nos EUA
- Brasil 'É como um carro na estrada': como funciona o controle de helicópteros e o que pode ter levado à colisão que matou seis pessoas no Rio de Janeiro
- Brasil Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil Governo diz que ponte de Limeira não tinha autorização para saltos
- Brasil Nova Carteira de Identidade Nacional ultrapassa 55 milhões de emissões
- Brasil El Niño está de volta e trará impactos na conta de luz e nos preços dos alimentos
- Brasil Favela + Rica leva empreendedorismo e oportunidades ao Rio de Janeiro
- Brasil 'Poderia ter sido eu', diz farmacêutico que fez salto com corda no mesmo local de acidente em SP
- Brasil Morte em 'rope jump' no interior de SP: o que se sabe sobre o caso
- Brasil 'Como está doendo sua partida', diz mãe de jovem que morreu em salto