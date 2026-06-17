Lula e Zelensky se reúnem no G7 para discutir guerra na Ucrânia

"Expus minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quarta-feira (17/6), com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França. Segundo Lula, o encontro, que durou cerca de 40 minutos, ocorreu a pedido do líder ucraniano, e teve como foco a situação da guerra, as perspectivas de cessar-fogo e os caminhos para uma solução diplomática para o conflito.



Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que ouviu de Zelensky uma avaliação sobre o cenário atual da guerra e das negociações em curso. Lula também destacou que defendeu uma atuação mais efetiva da Organização das Nações Unidas (ONU) na busca por uma saída para o conflito.

Leia também: Lula telefona e insiste a Putin que vá à negociação com Zelesnky

“Expus minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos”, escreveu.

Ainda de acordo com Lula, os dois líderes concordaram em manter o diálogo aberto após a reunião. “Acordamos manter contato nas próximas semanas”, afirmou o presidente brasileiro ao relatar o encontro realizado à margem das atividades da cúpula.

Leia também: Zelensky quer encontro com Lula no G7 para tentar apoio do Brasil à Ucrânia

Me encontrei hoje em Évian, à margem da reunião do G7, a seu pedido, com o presidente Volodymir Zelensky. Por cerca de 40 minutos, ouvi suas avaliações sobre as situações atuais do conflito, das possibilidades de um cessar-fogo e a busca de uma solução diplomática. Expus minha… pic.twitter.com/RGQqkpWIdc Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO June 17, 2026

Após a conversa, Zelensky também comentou o resultado da reunião, e classificou o encontro de forma positiva. Em nota, o presidente ucraniano afirmou que as discussões tiveram como centro “os caminhos para encerrar a guerra agressiva da Rússia”, e relatou ter apresentado a Lula informações sobre a percepção da sociedade russa em relação ao conflito.

“O presidente compartilhou suas opiniões sobre possíveis abordagens diplomáticas. Eu informei sobre a atitude real da sociedade russa em relação à guerra, bem como sobre nossa interação diplomática com os EUA e outros parceiros. Acordamos sobre contatos futuros”, declarou Zelensky.

Esforços para o fim da guerra

O encontro entre os dois chefes de Estado ocorre em meio aos esforços diplomáticos para buscar alternativas ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A reunião também representa mais um passo na retomada do diálogo entre Lula e Zelensky, que já tiveram divergências públicas sobre a guerra, mas vêm mantendo interlocução em fóruns internacionais nos últimos anos.