Vorcaro pediu para "moer" funcionária de Monique Alfradique, diz PF

A atriz Monique Alfradique ainda não se manifestou sobre o pedido de Vorcaro - (crédito: Reprodução/Banco Master e Reprodução/Redes sociais )

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apontam que ele ordenou ameaças contra uma funcionária da atriz Monique Alfradique. O conteúdo consta em um dos relatórios preliminares divulgados na última terça-feira (16/6) pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a investigação, a ordem foi dada em fevereiro de 2025 durante uma conversa entre Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”. Mourão seria integrante de um grupo apelidado de “A Turma”, apontado pela PF como responsável por obter informações sigilosas de pessoas consideradas desafetos do ex-banqueiro.

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Segundo o documento, após encaminhar o nome e o telefone da funcionária, Vorcaro escreveu: “Empregada monique (sic) me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”.

Na sequência, Mourão teria enviado um arquivo contendo dados pessoais e uma fotografia da mulher. Apesar de reproduzir as mensagens, os investigadores não detalham qual teria sido a suposta ameaça feita pela funcionária nem informam se houve alguma ação após a troca de mensagens.

O mesmo relatório reúne outros registros nos quais Vorcaro teria solicitado ações de intimidação e violência contra terceiros. Entre os alvos mencionados na investigação estão um chefe de cozinha e o capitão de uma embarcação ligada ao ex-banqueiro.

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As apurações indicam que “A Turma” atuava na obtenção ilegal de informações sigilosas para constranger, monitorar e ameaçar pessoas consideradas prejudiciais aos interesses da suposta organização criminosa investigada.

Ainda segundo a Polícia Federal, Luiz Phillipi Mourão exercia um papel central nesse esquema. Conforme descrito no relatório, ele seria responsável pela “execução de atividades de obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”.

A investigação aponta que Mourão era frequentemente acionado pelo próprio Vorcaro para levantar dados sobre alvos e executar demandas consideradas estratégicas pelo grupo.

O Correio tentou contato com as assessorias de Daniel Vorcaro e da atriz Monique Alfradique, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

