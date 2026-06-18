PF apreende 49 mil doláres em Brasília durante operação do caso Master

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (18/6) 18 mandados de busca e apreensão, no âmbito da 9ª fase da Operação Compliance Zero, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal (DF). Durante a operação, a PF apreendeu US$ 49 mil dólares em espécie (cerca de R$ 250 mil) em um dos endereços alvo da investigação. Segundo o g1, a apreensão foi feita em endereço ligado ao senador Jaques Wagner (PT-BA).



A operação, que investiga um esquema bilionário de fraudes e corrupção ligado ao Banco Master, teve como alvo o senador Jaques Wagner, líder do PT no Senado, e o ex-CEO do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. As apurações ainda buscam esclarecer a atuação dos suspeitos no esquema, que pode configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

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De acordo com a PF, o parlamentar teria recebido uma série de vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso Nacional como um apartamento em Salvador e R$ 3,5 milhões. Agora, a PF analisa se o senador teria atuado em favor de projetos de interesse do banco no Congresso, entre eles a chamada "Emenda Master" e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado.

Augusto Ferreira Lima já havia sido preso anteriormente, em regime de prisão preventiva, ainda na 1ª fase da operação, em novembro de 2025. Além de sócio de Vorcaro, Augusto atuou como CEO do Banco Master e foi controlador do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central (BC) em fevereiro.

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Após o anúncio da operação, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, se manifestou para defender o senador Jaques Wagner: "O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Temos confiança que Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência".

Até o momento de publicação desta matéria, a Polícia Federal não informou ao Correio se o montante em dinheiro que foi encontrado durante a operação estava em endereço ligado ao parlamentar ou ao ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima.