Lula cumpre agenda em Minas Gerais com chapa indefinida no estado

Com a desistência de Pacheco, Lula ainda não definiu se terá um nome do PT ao governo mineiro, ou se vai articular uma chapa encabeçada por outra legenda - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6), com eventos voltados às áreas de saúde e infraestrutura. A visita ocorre em meio à indefinição do palanque lulista no estado, após o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), então favorito, desistir de concorrer ao governo mineiro.

A programação inclui o anúncio de novos investimentos do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), uma visita ao Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, e a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), em Divinópolis.



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Pela manhã, o presidente participa da apresentação de investimentos de R$ 1,6 bilhão destinados à revitalização das bacias de Furnas e do Rio São Francisco. Os recursos serão aplicados em ações de recuperação ambiental e preservação hídrica, com impacto previsto em cerca de 140 municípios mineiros.

Em seguida, Lula visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, que passará a operar com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade também receberá reforço estrutural para ampliar a assistência aos pacientes, incluindo novos equipamentos voltados ao tratamento do câncer.

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À tarde, o presidente participa da inauguração do Hospital Universitário (HU) da UFSJ, em Divinópolis. Integrada à Rede HU Brasil, a unidade atenderá casos de média e alta complexidade e deverá se tornar referência regional em assistência, ensino e pesquisa na área da saúde. O atendimento será integralmente realizado pelo SUS.

Palanque mineiro

A viagem também ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026 em Minas Gerais. Após a decisão do senador Rodrigo Pacheco de não disputar o governo estadual, o PT passou a discutir alternativas para a formação de um palanque no estado, considerado um dos mais importantes do país do ponto de vista eleitoral.

Entre as possibilidades analisadas por aliados do presidente estão tanto o lançamento de uma candidatura própria, do PT, quanto a construção de alianças com nomes de outras legendas. Nesse cenário, a passagem de Lula por Minas também é vista como uma oportunidade para encontros e conversas com lideranças políticas locais sobre os rumos da sucessão estadual.