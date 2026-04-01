Pacheco chega ao PSB para viabilizar palanque de Lula em Minas

Aposta de Lula em Minas, Pacheco se filia nesta quarta (1º/4) ao PSB de Alckmin e João Campos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O senador e ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (MG) se filiará nesta quarta-feira (1º/4) ao PSB na sede do partido em Brasília. O evento contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do presidente da sigla e prefeito de Recife, João Campos.

No último domingo (29/3), houve uma reunião entre Pacheco, dirigentes do PT e do PSB para formalizar a filiação e próximos passos. Mesmo com a pouca expressividade do partido em Minas, a ideia é fortalecer a esquerda atraindo nomes para a sigla e para a chapa. Ainda é esperado que Pacheco negocie o apoio do União Brasil.

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O evento de filiação acontece hoje, na sede do PSB, a partir das 19h.









Legenda: Rodrigo Pacheco foi uma escolha pessoal do presidente Lula para a disputa em Minas Gerais