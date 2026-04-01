InícioPolítica
Eleições 2026

Pacheco chega ao PSB para viabilizar palanque de Lula em Minas

Após tratativas com o PT e partidos aliados no estado, chapa para disputar o governo do estado ainda é incerta

Aposta de Lula em Minas, Pacheco se filia nesta quarta (1º/4) ao PSB de Alckmin e João Campos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Aposta de Lula em Minas, Pacheco se filia nesta quarta (1º/4) ao PSB de Alckmin e João Campos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O senador e ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (MG) se filiará nesta quarta-feira (1º/4) ao PSB na sede do partido em Brasília. O evento contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do presidente da sigla e prefeito de Recife, João Campos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No último domingo (29/3), houve uma reunião entre Pacheco, dirigentes do PT e do PSB para formalizar a filiação e próximos passos. Mesmo com a pouca expressividade do partido em Minas, a ideia é fortalecer a esquerda atraindo nomes para a sigla e para a chapa. Ainda é esperado que Pacheco negocie o apoio do União Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O evento de filiação acontece hoje, na sede do PSB, a partir das 19h.

Saiba Mais



Legenda: Rodrigo Pacheco foi uma escolha pessoal do presidente Lula para a disputa em Minas Gerais

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 01/04/2026 10:00 / atualizado em 01/04/2026 10:01
SIGA
x