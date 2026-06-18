PT defende Jaques Wagner e pede CPMI do Banco Master

O posicionamento foi divulgado pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), horas após a deflagração da operação autorizada pelo STF - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados saiu em defesa do senador Jaques Wagner (PT-BA) após a nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, atingir o líder do governo no Senado. Em nota divulgada nesta quinta-feira (18/6), o partido afirmou que o parlamentar deve ter assegurada a presunção de inocência e reiterou apoio à instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso Banco Master.

O posicionamento foi divulgado pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), horas após a deflagração da operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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No comunicado, a bancada petista afirmou compartilhar a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de garantir autonomia à Polícia Federal para conduzir as investigações.

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Os parlamentares também defenderam o aprofundamento das apurações em torno do caso. No texto, o partido cita o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pede esclarecimentos sobre supostos valores pedidos a Daniel Vorcaro.

“Queremos o aprofundamento das investigações da PF para esclarecer onde estão os R$ 61 milhões que o senador Flávio Bolsonaro exigiu do banqueiro preso, Daniel Vorcaro”, afirma o documento.

Em relação a Jaques Wagner, o PT ressaltou a trajetória política do senador e afirmou que ele terá a oportunidade de apresentar esclarecimentos às autoridades.

“O senador Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência e vai exercer seu amplo direito de defesa para oferecer as explicações necessárias, com base em sua respeitada trajetória política na condição de deputado federal, governador de estado e senador da República”, registra a nota.

A manifestação ocorre em meio à repercussão política da nova fase da Operação Compliance Zero. Ao longo do dia, parlamentares da oposição cobraram a instalação de uma CPI para investigar o caso e defenderam o avanço das apurações conduzidas pela Polícia Federal.