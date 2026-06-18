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Vetos presidenciais

Alcolumbre cancela sessão para analisar vetos por falta de acordo

Presidente do Congresso afirmou que impasses sobre vetos e baixo quórum inviabilizaram a votação; nova sessão deve ocorrer antes do recesso parlamentar

Segundo Alcolumbre, cerca de 70% dos pontos ainda geram divergências entre os parlamentares - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Segundo Alcolumbre, cerca de 70% dos pontos ainda geram divergências entre os parlamentares - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou nesta quinta-feira (18/6) a sessão conjunta de deputados e senadores que analisaria vetos presidenciais pendentes. A decisão foi tomada diante da falta de consenso entre as lideranças e do baixo quórum no plenário.

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Segundo Alcolumbre, mesmo após uma tentativa de reduzir quase pela metade o número de dispositivos que seriam apreciados, os impasses permaneceram. De acordo com ele, cerca de 70% dos pontos ainda geravam divergências entre os parlamentares.

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O presidente do Congresso argumentou que uma votação com presença reduzida poderia provocar questionamentos sobre o resultado. “Se mantiver todos os vetos, vão dizer que a sessão foi feita para atender o governo. Se derrubar os vetos, vão dizer que foi organizada para prejudicar o governo”, afirmou.

A pauta previa a análise de dezenas de vetos presidenciais acumulados. Alcolumbre informou que determinou o cancelamento da sessão e pretende convocar uma nova reunião dentro de até 15 dias, antes do recesso parlamentar. A expectativa é que a próxima pauta seja mais enxuta e concentrada nos temas considerados prioritários para o Parlamento e para o governo.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 18/06/2026 15:54 / atualizado em 18/06/2026 15:57
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