Alcolumbre cancela sessão para analisar vetos por falta de acordo

Segundo Alcolumbre, cerca de 70% dos pontos ainda geram divergências entre os parlamentares - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou nesta quinta-feira (18/6) a sessão conjunta de deputados e senadores que analisaria vetos presidenciais pendentes. A decisão foi tomada diante da falta de consenso entre as lideranças e do baixo quórum no plenário.

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Segundo Alcolumbre, mesmo após uma tentativa de reduzir quase pela metade o número de dispositivos que seriam apreciados, os impasses permaneceram. De acordo com ele, cerca de 70% dos pontos ainda geravam divergências entre os parlamentares.

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O presidente do Congresso argumentou que uma votação com presença reduzida poderia provocar questionamentos sobre o resultado. “Se mantiver todos os vetos, vão dizer que a sessão foi feita para atender o governo. Se derrubar os vetos, vão dizer que foi organizada para prejudicar o governo”, afirmou.

A pauta previa a análise de dezenas de vetos presidenciais acumulados. Alcolumbre informou que determinou o cancelamento da sessão e pretende convocar uma nova reunião dentro de até 15 dias, antes do recesso parlamentar. A expectativa é que a próxima pauta seja mais enxuta e concentrada nos temas considerados prioritários para o Parlamento e para o governo.