Vídeo: Damares pede bloqueio de bens de envolvidos no caso Master

Damares: "Esse dinheiro tem que voltar para o BRB" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu nesta quinta-feira (18/6) o bloqueio de bens pessoais de investigados em possíveis irregularidades relacionadas ao caso Banco Master. Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar comentou a nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, e afirmou que acompanhará os desdobramentos das investigações.

Segundo Damares, a operação realizada hoje reforça a necessidade de aprofundar a apuração sobre eventuais prejuízos causados a instituições financeiras públicas. A senadora mencionou o empresário Augusto Lima, dono do Banco Pleno e um dos alvos da investigação, e afirmou ter interesse em acompanhar possíveis conexões do caso com o Banco de Brasília (BRB).

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“Eu quero saber até onde vai o envolvimento dele com o BRB”, declarou.

Durante a manifestação, a parlamentar defendeu medidas patrimoniais contra pessoas que venham a ser responsabilizadas por irregularidades. Segundo ela, recursos eventualmente desviados ou obtidos de forma ilícita devem ser recuperados para ressarcir os cofres da instituição financeira.

“Os fraudadores corruptos que se envolveram no esquema do BRB precisam ter os seus bens pessoais bloqueados. E esse dinheiro tem que voltar para o BRB”, afirmou.

Compliance Zero

A nova fase da Operação Compliance Zero teve como foco apurações relacionadas ao Banco Master e cumpriu mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os alvos estão empresários e agentes políticos citados nas investigações.

Até o momento, os fatos investigados seguem sob análise das autoridades. Não há condenações relacionadas a esta fase da operação. A defesa de Augusto Lima afirma que os fatos apurados são lícitos e sustenta que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.