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Caso Master

Lula deve destacar autonomia da PF após operação contra Jaques Wagner

Senador baiano, líder do governo na Casa Alta, foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero e teve relógios e valores em dólar e euro apreendidos

Expectativa entre aliados de Lula é de que o presidente reforce que todos os fatos envolvendo o Caso Master devem ser apurados - (crédito: AFP)
Expectativa entre aliados de Lula é de que o presidente reforce que todos os fatos envolvendo o Caso Master devem ser apurados - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve manter o discurso de defesa da autonomia da Polícia Federal (PF) após a operação realizada nesta quinta-feira (18/6) que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Lula vai manter o posicionamento de que todos os envolvidos na fraude do Banco Master sejam investigados e punidos.

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Nos bastidores, integrantes do governo afirmam que o presidente não pretende interferir no trabalho da Polícia Federal, e deverá reiterar o entendimento de que todos os fatos precisam ser apurados. O discurso, segundo auxiliares, é o mesmo adotado em outras investigações que alcançaram pessoas próximas ao governo.

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A operação também gerou preocupação política entre aliados do Planalto, que avaliam que adversários poderão explorar o episódio para tentar desgastar o governo. Ainda assim, a orientação no núcleo presidencial é aguardar o avanço das apurações antes de qualquer decisão sobre o futuro político de Wagner.

Na tarde dessa quinta-feira o senador concedeu uma entrevista à Bandnews TV e afirmou que conversou com Lula, por telefone, após o ocorrido. Ele contou que recebeu solidariedade do chefe do Executivo, e que deve permanecer na liderança até segunda ordem.

Wagner afirmou que Lula não tratou do possível afastamento. "Eu continuo na liderança até que o presidente Lula peça para eu me retirar. Não acho que ele vai fazer isso, mas, se ele fizer o direito dele, o cargo é do presidente da República, o cargo de líder é do governo. Mas eu falei com ele hoje, ele sequer tocou nesse tema", afirmou.

Lula viaja a Minas Gerais

O presidente não deve se manifestar oficialmente sobre o caso, mas a expectativa é que ele fale sobre o tema nesta sexta-feira (19), durante a agenda em Minas Gerais. Lula visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, que passará a operar com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele participaria ainda, logo cedo, do anúncio de investimentos de R$ 1,6 bilhão destinados à revitalização das bacias de Furnas e do Rio São Francisco, mas a cerimônia foi cancelada, segundo informou o Planalto.

À tarde, o presidente participa da inauguração do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Divinópolis. Integrada à Rede HU Brasil, a unidade atenderá casos de média e alta complexidade, e deverá se tornar referência regional em assistência, ensino e pesquisa na área da saúde. O atendimento será integralmente realizado pelo SUS.

Lula volta a Brasília após as cerimônias em Minas, e vai acompanhar o jogo da seleção brasileira de futebol, que disputa a Copa do Mundo.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 18/06/2026 18:06
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