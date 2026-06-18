Jaques Wagner nega irregularidades e diz que não atuou em favor do Master

O senador Jaques Wagner (PT-BA) esclareceu nesta quinta-feira (18/6) que não é réu, “não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados”. Em nota à imprensa, o parlamentar afirmou que acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém confiança na condução do caso.
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O líder do governo no Senado foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal (PF). A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça relacionado ao Banco Master. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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A nova fase da operação tem como foco principal a relação entre o senador e o banqueiro Augusto Lima, apontado como aliado do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A PF investiga se Wagner teria atuado em favor de propostas de interesse da instituição financeira no Congresso Nacional, entre elas a chamada “Emenda Master” e um projeto que ampliava o limite do crédito consignado.
Ainda na nota, o senador negou qualquer atuação em benefício do Banco Master ou de outra instituição financeira. A defesa também contestou informações sobre um imóvel citado nas investigações. “O apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar”, afirmou a assessoria.
Durante o cumprimento dos mandados, a PF apreendeu dinheiro em espécie na residência do senador, em Salvador. Sobre os valores encontrados, a assessoria informou que o montante tem origem em diárias recebidas legalmente durante missões oficiais internacionais, que teriam sido declaradas e não utilizadas.
“O senador Jaques Wagner permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá”, conclui a nota.
A Operação Compliance Zero é um desdobramento das investigações sobre a atuação de um grupo suspeito de utilizar instituições financeiras e empresas para movimentar recursos de origem ilícita, ocultar patrimônio e influenciar decisões de interesse do setor financeiro.
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Nota à imprensa
O senador Jaques Wagner (PT-BA) esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança na condução delas.
Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira.
Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jaques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá.
Assessoria do Senador Jaques Wagner