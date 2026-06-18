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Jaques Wagner, líder do governo no Senado, é um dos alvos da operação da PF

Investigação apura possíveis irregularidades envolvendo o senador

Jaques Wagner reagiu pelas redes sociais, criticando a exposição pública do conflito. - (crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil)
Jaques Wagner reagiu pelas redes sociais, criticando a exposição pública do conflito. - (crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil)

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado Federal, é um dos alvos da 9ª fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18/6) pela Polícia Federal. Os agentes cumprem mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar.

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A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça ligado ao Banco Master. Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

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Segundo informações obtidas pela TV Globo, a operação tem como foco principal a relação entre o senador e o banqueiro Augusto Lima, apontado como aliado de Daniel Vorcaro. A PF apura se o parlamentar teria atuado em favor de projetos de interesse do Master no Congresso, entre eles a chamada "Emenda Master" e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 18/06/2026 08:09 / atualizado em 18/06/2026 08:19
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