Trump chama Lula de "muito volátil" e diz não se importar com ele

"Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos", disse Trump sobre Lula - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “muito volátil”, ao comentar o encontro entre os dois durante a Cúpula do G7, na França. “Para ser sincero, eu não penso nele”, declarou ainda Trump ao site americano Axios. A entrevista foi veiculada nesta sexta-feira (19/6).



Ao ser questionado sobre sua experiência com os líderes mundiais, Trump citou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping. Sobre o Brasil ele disse: “eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Tivemos alguns contatos. Ele é uma pessoa muito volátil”.

O americano disse que viu o discurso de Lula durante a Cúpula, e o achou volátil. Comentou ainda que não se importa com o líder brasileiro, e que não pensa sobre isso.

"Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas, agora, ele é um tipo diferente de pessoa. Muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem. Existem todos os tipos de pessoas”, disse ele, destacando Xi como “inteligente”.

O presidente Lula, que cumpriu agenda durante o dia em Minas Gerais, não se manifestou oficialmente sobre as falas de Trump.

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