Presidente Lula diz ter "obsessão" por investir em educação

Lula voltou a afirmar que investir em um estudante é mais barato do que gastar com um detento - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (19/6), que tem "obsessão" por investir em educação por conta da falta de oportunidades de estudar durante sua infância. Em um discurso forte, já em tom de campanha, Lula voltou a defender o gasto com educação e saúde na cerimônia de inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), em Divinópolis, Minas Gerais.

O presidente ressaltou programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que já beneficiou mais de 3 milhões de estudantes.

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"Eu sou o único presidente da República deste país que não teve diploma universitário, eu só tenho um primário e um curso do Senai. Como eu não tive oportunidade de estudar, em vez de eu ficar com raiva, eu tomei como decisão garantir que as filhas de pessoas iguais a mim, que as pessoas trabalhadoras, que as pessoas de classe média-baixa, que as pessoas pobres, que as pessoas da periferia, que as pessoas que fazem, sabe, da vida um sacrifício para sobreviver, tivessem o direito de cursar uma universidade”, relatou.

Ele destacou a importância dos investimentos em educação, e comparou o gasto com um estudante com o gasto com um detento.

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"Esse país precisa parar de tratar educação como se fosse gasto. Um estudante tem custo de R$ 20 mil por ano, e um detento custa R$ 40 mil. É por isso que é melhor investir na educação do que investir em armas, do que investir em cadeia, do que investir para favorecer os bandidos", afirmou Lula.



O chefe do Executivo afirmou, ainda, que é preciso investir em conhecimento, e não apenas na agricultura.

"Eu quero que o filho de qualquer pessoa mais pobre tenha o direito de ter a sua filha fazendo a universidade, igual à pessoa mais rica deste país. É obrigação do Estado brasileiro garantir a todos, independente da cor, independente da religião, independente do time de futebol, independente do berço que nasceu, o estado, garantir a todos o direito de obter uma vaga na universidade e disputar em igualdade de condições”, destacou.

Tratamento contra o câncer

Lula falou ainda sobre o fim do tratamento contra o câncer de pele que teve no couro cabeludo. “Eu tenho que cuidar para não permitir que a minha cabeça possa ficar muito quente, porque eu parei de fazer 15 sessões de radioterapia”, explicou.

O presidente, em nenhuma das cerimônias que participou em Minas Gerais, entrou no assunto envolvendo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que passou a ser investigado pela Polícia Federal (PF) no âmbito da nova fase da Operação Compliance Zero.

