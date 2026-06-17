Lula diz que levará uma urna eletrônica para Trump, após crítica

Lula e Trump em encontro na Malásia, em outubro de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (17/6) o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que os Estados Unidos poderiam aprender com a experiência do país na realização de eleições. As declarações foram dadas após participação na cúpula do G7, realizada na França, ao rebater Donald Trump, que chamou o Brasil de "politicamente difícil".

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Já em Genebra, na Suíça, o presidente brasileiro fez um balanço do encontro com os líderes mundiais e comentou as declarações do presidente Donald Trump sobre o Brasil. Segundo o republicano, “o Brasil se tornou um um pouco complicado, não é? Politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa”. Lula reagiu destacando o sistema eleitoral do país como inovador.

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Segundo o líder petista, o sistema eletrônico garante agilidade e segurança ao processo eleitoral. “Não tem país no mundo que tenha o sistema eletrônico como nós, em que duas horas depois já sabemos o resultado em 27 estados. A gente não fica como no século passado no papel”, declarou.

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Em seguida, o presidente avisou que, na próxima oportunidade em que encontrar Trump, vai presenteá-lo com uma urna eletrônica brasileira. “Se tem alguém que precisa aprender com eleições civilizadas é meu amigo Trump, da próxima vez vou levar uma urna para el”, ironizou.