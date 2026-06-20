Sóstenes diz que Datafolha não captou efeito de operação

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, reagiu neste sábado (20/6) ao resultado da nova pesquisa Datafolha que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na frente da disputa eleitoral de 2026.
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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar destacou que o levantamento foi realizado entre quarta e quinta-feira e, segundo ele, não teria captado os efeitos da operação que atingiu o líder do governo no Senado. Sóstenes também chamou atenção para o cenário de segundo turno, no qual Lula aparece com 47% e o senador Flávio Bolsonaro com 43%.
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“O Brasil vai mudar”, escreveu o deputado, ao comentar o resultado que, na avaliação dele, ainda não reflete o ambiente político mais recente. Ele também afirmou que a campanha eleitoral “nem começou”, sugerindo que o quadro ainda deve sofrer alterações ao longo dos próximos meses.
Na pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem no primeiro turno e em cenários de segundo turno.
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