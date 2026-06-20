Lula evita a crise e anuncia investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda, nessa sexta-feira, em Minas Gerais, mas não abordou o tema envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, que foi alvo, na última quinta-feira, de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF), no âmbito da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a fraude do Banco Master.

Aliados de Lula afirmam que o presidente não dará nenhuma resposta oficial sobre o caso e manterá a postura adotada há alguns meses, quando declarou, por diversas vezes, que todos os envolvidos deverão ser investigados pela PF. O caso envolvendo o senador petista ganhou as páginas da imprensa internacional, o que aumenta a pressão para que o próprio Jaques Wagner abra mão da liderança.

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A agência Associated Press disse que as investigações sobre a fraude do Master e as relações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO da instituição financeira, com políticos brasileiros surgem nas proximidades das eleições. Já a Bloomberg destacou o apoio que o senador vem recebendo dos aliados de Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente nacional do PT, Edinho Silva, posicionaram-se a favor de Wagner.

O jornal Clarín, da Argentina, falou da relação próxima do parlamentar com o presidente Lula, que tenta a reeleição. Também lembrou o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Daniel Vorcaro, citando as últimas pesquisas realizadas no Brasil, que mostram um declínio do interesse dos eleitores. A rede de notícias Al Jazeera também afirmou que o caso envolvendo Jaques Wagner pode influenciar as eleições e que tanto a direita quanto a esquerda estão sendo alvos da investigação.

Com agenda em Minas, Lula focou seus discursos na educação e na saúde. O presidente ressaltou o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que, segundo ele, já beneficiaram mais de 3 milhões de estudantes. “Sou o único presidente da República deste país que não teve diploma universitário. Eu só tenho um primário e um curso do Senai. Como eu não tive oportunidade de estudar, ao invés de eu ficar com raiva, eu tomei como decisão garantir que as filhas de pessoas iguais a mim, que as pessoas trabalhadoras, que as pessoas de classe média baixa, que as pessoas pobres, que as pessoas da periferia, que as pessoas que fazem da vida um sacrifício para sobreviver tivessem o direito de cursar uma universidade”, frisou.

Ele destacou a importância dos investimentos em educação e comparou o gasto anual de um estudante com o gasto de um detento. “Esse país precisa parar de tratar educação como se fosse gasto. Um estudante tem custo de R$ 20 mil por ano, enquanto um detento custa R$ 40 mil. É por isso que é melhor investir na educação do que investir em armas, do que investir em cadeia, do que investir para favorecer os bandidos.”



O chefe do Executivo afirmou, ainda, que é preciso investir em conhecimento e não apenas na agricultura. “Eu quero que o filho de qualquer pessoa mais pobre tenha o direito de ter a sua filha fazendo a universidade igual à pessoa mais rica desse país. É obrigação do Estado brasileiro garantir a todos. Independente da cor, independente da religião, independente de um time de futebol, independente do berço que nasceu”, afirmou.

Lula voltou a falar sobre o tratamento contra o câncer de pele que teve no couro cabeludo. E garantiu que está comprando novos equipamentos para realizar quimioterapia e radioterapia. “Nós estamos instalando no Brasil inteiro essa máquina, a mesma que o presidente da República vai. A mesma que o Trump vai. Se vocês tiverem que fazer radioterapia, vocês vão fazer na mesma máquina que eu faço, porque vocês têm que ter o direito de ser tratados com dignidade”, disse.



Neymar

Lula fez uma brincadeira envolvendo o atacante Neymar durante um evento realizado em Belo Horizonte. Ao interagir com uma criança presente na plateia, o chefe do Executivo comentou a ausência do jogador em campo e afirmou ter visto uma publicação na internet classificando o atleta como um “jogador home office”.

O comentário surgiu no momento em que o líder petista mencionava exemplos de destaque no esporte nacional e fazia referência à trajetória de Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Durante a conversa, Lula questionou a criança sobre qual atleta mais admirava no país e recebeu como resposta o nome de Neymar.

“O Neymar não está nem jogando, cara. Eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office”, brincou. Em seguida, o presidente também fez referência ao avanço da tecnologia no esporte. “Acho que vai depender, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial, com 11 ‘Pelés’”, ressaltou.



Minas Gerais

Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram um conjunto de investimentos e entregas na área da saúde em Minas Gerais, com destaque para a ampliação da rede de atendimento especializado do Sistema Único de Saúde (SUS) e a incorporação de novas tecnologias em hospitais estratégicos do estado.

Entre as principais medidas está a destinação de R$ 91 milhões ao Hospital Luxemburgo, vinculado ao Instituto Mário Penna, em Belo Horizonte. A unidade, referência em tratamento oncológico, passa a operar integralmente pelo SUS, reforçando sua capacidade de atendimento gratuito à população.

O hospital já possui relevância regional ao atender pacientes de mais de 500 municípios mineiros e concentrar parcela significativa dos procedimentos de quimioterapia e cirurgias oncológicas realizados na capital. Com a nova configuração, a expectativa é de ampliação do acesso e redução das desigualdades no tratamento do câncer.

No âmbito do programa Agora Tem Especialistas, o governo federal também realizou a entrega de equipamentos de alta tecnologia, incluindo um acelerador linear para radioterapia. O investimento de R$ 9,3 milhões permitirá tratamentos mais precisos e com menor duração, ampliando a eficiência terapêutica.

Segundo o Ministério da Saúde, a incorporação do novo equipamento fortalece a estrutura já existente do Instituto Mário Penna, que passa a contar com quatro aceleradores lineares. A ampliação deve aumentar a capacidade de atendimento e reduzir a fila de pacientes oncológicos.

Outro avanço anunciado foi a autorização para aquisição de um equipamento de cirurgia robótica prostática, com investimento de R$ 11,4 milhões. A iniciativa permitirá a realização de procedimentos oncológicos por robótica no SUS em Belo Horizonte, com estimativa de cerca de 200 cirurgias anuais.

Durante o evento, Lula destacou que o programa busca garantir equidade no acesso à saúde, afirmando que o atendimento deve alcançar todos os cidadãos, independentemente da condição social ou origem, reforçando o caráter público e universal do sistema de saúde brasileiro.

Em Divinópolis, a agenda incluiu a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), unidade totalmente integrada ao SUS. O hospital atenderá a Macrorregião Oeste de Minas Gerais, beneficiando cerca de 1,3 milhão de pessoas em 54 municípios.

A nova estrutura conta com 198 leitos e capacidade anual para milhares de internações e consultas especializadas, além de serviços de diagnóstico por imagem e terapia intensiva. O funcionamento será gradual, e a unidade deverá reunir cerca de 1.300 profissionais quando estiver plenamente operacional. O governo federal apresentou ainda investimentos adicionais em infraestrutura, habilitação de leitos de UTI e entrega de veículos para transporte de pacientes.