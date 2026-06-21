CNI reúne presidenciáveis em Brasília para discutir futuro da indústria

Já confirmaram participação os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). -

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, nesta segunda-feira (22/6), em Brasília, mais uma edição do evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, iniciativa que coloca representantes do setor produtivo frente a frente com nomes que disputam a sucessão presidencial de 2026. Já confirmaram participação os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Realizado a cada ciclo eleitoral, o encontro busca aproximar o setor industrial dos postulantes ao Palácio do Planalto, abrindo espaço para a apresentação de propostas de governo e para o debate sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico do país.

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Durante o evento, empresários e lideranças industriais poderão questionar os pré-candidatos sobre assuntos que impactam diretamente a competitividade da indústria brasileira. A expectativa é de que questões relacionadas ao crescimento econômico, geração de empregos, investimentos e ambiente de negócios dominem as discussões.

A programação também prevê a entrega do documento Construindo o Brasil 2050, elaborado pela CNI. O material reúne uma série de propostas e recomendações para orientar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia nacional nas próximas décadas.

Entre os temas abordados estão política macroeconômica, inovação tecnológica, política industrial, cooperação internacional, infraestrutura de transportes, segurança energética, sustentabilidade, sistema tributário e segurança jurídica. Segundo a entidade, as sugestões foram elaboradas com foco no aumento da produtividade e na ampliação da competitividade do país no cenário global.

O encontro ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, entre 11h30 e 18h, com abertura oficial marcada para as 14h. A participação será restrita a convidados e profissionais previamente credenciados.