Flávio Bolsonaro exalta Tarcísio e defende 'libertação do país'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elevou o tom durante o lançamento da pré-candidatura de André do Prado (PL-SP) ao Senado, neste sábado (20/6), em Guarulhos. Em discurso marcado por forte crítica ao governo federal e ênfase na pauta da segurança pública, ele afirmou que sua candidatura está diretamente ligada ao projeto político conduzido pelo grupo aliado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
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Flávio iniciou sua fala defendendo o que chamou de “libertação do país” de problemas como violência, corrupção e carga tributária. Segundo ele, o movimento político representado no palanque busca enfrentar o avanço do crime organizado e a insegurança nas cidades.
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“Estamos falando de libertar o nosso país da perseguição, dos altos impostos, da corrupção e da violência generalizada”, disse.
O senador também direcionou críticas ao governo federal ao tratar da situação da segurança pública e da atuação das forças de repressão ao crime. Ele mencionou facções criminosas e defendeu uma postura mais dura do Estado.
“Nós não podemos nos acostumar com isso. Quem tem que ter medo é vagabundo”, afirmou, ao defender medidas mais rígidas no sistema prisional e no combate ao crime organizado.
Em outro trecho, Flávio associou a escalada da violência ao que classificou como fragilidades nas políticas de segurança e fronteiras. Segundo ele, o país enfrenta impacto direto do tráfico de drogas e armas.
Ele também criticou o cenário econômico, afirmando que famílias brasileiras estariam mais endividadas e com perda de poder de compra. Em tom de apelo social, citou o custo de vida e o impacto da inflação no cotidiano. “O povo brasileiro já é o mais taxado da sua história”, disse.
Ao abordar questões sociais, o senador mencionou a situação de mulheres e crianças, defendendo ampliação de vagas em creches e políticas de assistência. Também afirmou que pretende priorizar investimentos em educação técnica e formação profissional.
Flávio ainda declarou que pretende ampliar o sistema penitenciário e endurecer penas contra crimes como roubo de celulares e tráfico de drogas, afirmando que a impunidade seria um dos principais fatores da criminalidade.
O discurso incluiu críticas diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente em relação à segurança pública e à política social. O senador afirmou que o país precisa de uma mudança de direção e defendeu a mobilização dos apoiadores. “Não vamos mais entregar o nosso país na mão desses vagabundos”, afirmou.
A fala ocorreu após a divulgação da pesquisa Datafolha neste sábado, em que Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 31%. Os números repetem, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o quadro observado na rodada anterior da pesquisa. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em tom de campanha, Flávio reforçou apoio à candidatura de André do Prado ao Senado e destacou a relação do deputado estadual com o governo paulista e com o projeto político liderado por Tarcísio de Freitas.
Ele também citou a articulação interna do PL e mencionou o papel de lideranças como Guilherme Derrite na construção da chapa, além de reforçar a necessidade de unidade do grupo para as eleições.
O evento em Guarulhos reuniu ainda outras lideranças do PL e aliados, consolidando o lançamento da pré-candidatura como um ato de alinhamento político entre nomes do partido e o campo bolsonarista em São Paulo.
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