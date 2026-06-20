Flávio Bolsonaro exalta Tarcísio e defende 'libertação do país'

O senador também direcionou críticas ao governo federal ao tratar da situação da segurança pública e da atuação das forças de repressão ao crime. - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elevou o tom durante o lançamento da pré-candidatura de André do Prado (PL-SP) ao Senado, neste sábado (20/6), em Guarulhos. Em discurso marcado por forte crítica ao governo federal e ênfase na pauta da segurança pública, ele afirmou que sua candidatura está diretamente ligada ao projeto político conduzido pelo grupo aliado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Flávio iniciou sua fala defendendo o que chamou de “libertação do país” de problemas como violência, corrupção e carga tributária. Segundo ele, o movimento político representado no palanque busca enfrentar o avanço do crime organizado e a insegurança nas cidades.

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“Estamos falando de libertar o nosso país da perseguição, dos altos impostos, da corrupção e da violência generalizada”, disse.

O senador também direcionou críticas ao governo federal ao tratar da situação da segurança pública e da atuação das forças de repressão ao crime. Ele mencionou facções criminosas e defendeu uma postura mais dura do Estado.

“Nós não podemos nos acostumar com isso. Quem tem que ter medo é vagabundo”, afirmou, ao defender medidas mais rígidas no sistema prisional e no combate ao crime organizado.

Em outro trecho, Flávio associou a escalada da violência ao que classificou como fragilidades nas políticas de segurança e fronteiras. Segundo ele, o país enfrenta impacto direto do tráfico de drogas e armas.

Ele também criticou o cenário econômico, afirmando que famílias brasileiras estariam mais endividadas e com perda de poder de compra. Em tom de apelo social, citou o custo de vida e o impacto da inflação no cotidiano. “O povo brasileiro já é o mais taxado da sua história”, disse.

Ao abordar questões sociais, o senador mencionou a situação de mulheres e crianças, defendendo ampliação de vagas em creches e políticas de assistência. Também afirmou que pretende priorizar investimentos em educação técnica e formação profissional.

Flávio ainda declarou que pretende ampliar o sistema penitenciário e endurecer penas contra crimes como roubo de celulares e tráfico de drogas, afirmando que a impunidade seria um dos principais fatores da criminalidade.

O discurso incluiu críticas diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente em relação à segurança pública e à política social. O senador afirmou que o país precisa de uma mudança de direção e defendeu a mobilização dos apoiadores. “Não vamos mais entregar o nosso país na mão desses vagabundos”, afirmou.

A fala ocorreu após a divulgação da pesquisa Datafolha neste sábado, em que Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 31%. Os números repetem, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o quadro observado na rodada anterior da pesquisa. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em tom de campanha, Flávio reforçou apoio à candidatura de André do Prado ao Senado e destacou a relação do deputado estadual com o governo paulista e com o projeto político liderado por Tarcísio de Freitas.

Ele também citou a articulação interna do PL e mencionou o papel de lideranças como Guilherme Derrite na construção da chapa, além de reforçar a necessidade de unidade do grupo para as eleições.

O evento em Guarulhos reuniu ainda outras lideranças do PL e aliados, consolidando o lançamento da pré-candidatura como um ato de alinhamento político entre nomes do partido e o campo bolsonarista em São Paulo.

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