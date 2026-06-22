STF quer fim da "era da omissão" das plataformas digitais

A partir da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, as big techs possuem um prazo de 60 dias para implementar mudanças estruturais profundas - (crédito: Freepik)

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet encerra o que ministros e especialistas chamam de "era da omissão" das plataformas digitais no Brasil. O impacto prático imediato é a substituição de um modelo de imunidade quase absoluta — no qual as empresas só respondiam por danos se descumprissem uma ordem judicial específica — por um regime de responsabilização subjetiva baseada em notificação extrajudicial e um rigoroso "dever de cuidado".

A partir da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, as big techs possuem um prazo de 60 dias para implementar mudanças estruturais profundas, sob pena de multas e sanções financeiras. Procurada pelo Correio para se manifestar sobre os impactos operacionais e os prazos dessas determinações, a Meta afirmou que não iria comentar, e o Google não respondeu aos questionamentos da reportagem até a última atualização.

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No cerne da nova diretriz está a imposição de que as plataformas atuem proativamente contra uma lista taxativa de crimes gravíssimos. Este rol inclui atos antidemocráticos, terrorismo, indução ao suicídio ou automutilação, pornografia infantil, tráfico de pessoas, racismo, homofobia e crimes de gênero contra a mulher.

Para esses casos, a responsabilidade civil das empresas será acionada sempre que houver uma "falha sistêmica", definida como a negligência em adotar medidas preventivas ou de remoção imediata, violando o dever de agir de forma transparente e cautelosa. A mera existência de um post ilícito isolado não gera responsabilidade automática, mas a incapacidade da plataforma de mitigar riscos em larga escala, sim.

Para compreender a real extensão dessa mudança, o entendimento de juristas aponta para um amadurecimento inevitável da regulação. O advogado, doutorando em direito digital e consultor da Comissão Especial de Direito Digital da Câmara dos Deputados Matheus Puppe ressalta que o artigo 19 não foi simplesmente derrubado, mas passou por uma profunda remodelação.

Segundo ele, a nova interpretação constitucional reflete o fato de que o ecossistema digital atual já não é o mesmo de quando a lei foi promulgada. "O STF reconheceu que as plataformas digitais de hoje não são mais meros repositórios passivos de conteúdo", disse o advogado.

“Elas organizam, recomendam, impulsionam e monetizam a circulação da informação. Portanto, não faz mais sentido jurídico tratar todas elas como intermediárias neutras, como se estivéssemos ainda na internet de 2014", explicou.

Fim dos incentivos à omissão

Essa visão de que o avanço tecnológico exigiu uma atualização da norma é compartilhada pelo presidente seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia (OAB/RO), Márcio Nogueira. Ele pondera que o prazo de 60 dias imposto pelo STF é desafiador, mas compatível com o poder dessas corporações, mas destaca que o esgotamento desse prazo muda drasticamente a postura exigida das empresas.

"A mensagem do STF é clara: se uma plataforma pretende operar em determinado mercado, deve respeitar as regras institucionais desse mercado. No dia 61, o que surge não é uma sanção automática. Surge um ambiente de maior exposição jurídica, regulatória e reputacional para quem permanecer em desconformidade”, afirmou Nogueira.

Essa virada de postura mexe diretamente com o coração financeiro das redes sociais. O coordenador de projetos do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NetLab UFRJ), Bruno Mattos, reforça que o desenho regulatório anterior permitia que conteúdos ilícitos gerassem uma indústria altamente lucrativa de desinformação e golpes, já que os incentivos para uma moderação proativa pelas empresas eram limitados.

"A expectativa é que a revisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ao prever a responsabilização das plataformas digitais por esse tipo de conteúdo, crie incentivos mais efetivos para sua prevenção e remoção", analisa Mattos.

Ele pontua que, diante do novo cenário, a tendência é que as empresas adotem estratégias muito mais rígidas de controle. "Com a possibilidade de responsabilização direta, espera-se que as plataformas passem a adotar medidas mais eficazes para mitigar esses conteúdos, tanto para reduzir riscos jurídicos quanto para evitar danos reputacionais", avalia.

Para crimes em geral e atos ilícitos que não constam no rol de crimes gravíssimos, o STF estendeu a lógica do artigo 21 do Marco Civil (originalmente voltado para nudez não consentida) para todo o ecossistema digital: uma vez notificada extrajudicialmente pela vítima, a plataforma deve remover o conteúdo sob risco de ser responsabilizada civilmente por danos morais e materiais. Essa regra de "notificação e retirada" também se aplica a contas inautênticas ou perfis falsos.

No entanto, um dos pontos que mais gera debate no meio jurídico é a chamada "dúvida razoável". O texto do STF protege as plataformas caso a ilicitude do conteúdo não seja evidente, evitando o chamado chilling effect — o receio de que as redes, por medo de punições, passem a derrubar discursos legítimos e promovam uma censura privada. Puppe explica que o direito protege o cidadão ao separar claramente o debate político e opinativo dos crimes flagrantes.

“Não há dúvida razoável quando o conteúdo é manifestamente ilícito, como exploração sexual infantil, incitação direta à violência, racismo evidente, ameaça concreta, fraude digital clara ou divulgação ilegal de dados sensíveis em contexto de dano”, pontuou.

Além disso, estabeleceu-se a presunção de responsabilidade em dois cenários críticos: quando o conteúdo ilícito for disseminado via anúncios e impulsionamentos pagos (onde a empresa lucra diretamente com a publicação) ou por meio de redes artificiais (robôs e chatbots).

Apesar do temor de parte do mercado de que o rigor técnico leve a um congelamento preventivo de anúncios legítimos, a análise do coordenador do NetLab afasta essa hipótese. Mattos argumenta que restringir publicidades lícitas feriria o próprio modelo de negócios das big techs. Além disso, o especialista pondera que não faltam ferramentas tecnológicas ou capacidade financeira para que essas gigantes globais se adaptem às pressões jurídicas sem prejudicar o mercado legítimo.

"Considerando que as big techs figuram entre as empresas mais lucrativas e tecnologicamente avançadas do mundo, não há razão para supor que lhes faltem recursos técnicos ou financeiros para implementar medidas mais eficazes de prevenção à circulação de anúncios nocivos", defende o pesquisador da UFRJ, sugerindo que uma das saídas operacionais viáveis é a implementação de processos de verificação de identidade bem mais rigorosos para os anunciantes.

Transparência e o futuro da governança

Apesar do endurecimento, o Supremo preservou a necessidade de ordem judicial prévia para crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, visando proteger a liberdade de expressão e evitar a censura privada por receio de multas. No entanto, criou-se um mecanismo de agilidade: se a Justiça já determinou que um fato é ofensivo e ele for sucessivamente replicado, os provedores devem remover as cópias idênticas mediante simples notificação, sem necessidade de novas decisões judiciais para cada postagem.

Outra exceção importante refere-se aos provedores neutros, como serviços de e-mail e mensageria privada (WhatsApp, por exemplo), que continuam protegidos pelo sigilo constitucional das comunicações, mantendo o regime de ordem judicial.

A decisão também trouxe impactos diretos para as relações comerciais na internet, confirmando que e-commerces e marketplaces continuam respondendo pelo Código de Defesa do Consumidor e não pelo Marco Civil. Ao avaliar essa distinção, Márcio Nogueira enfatiza que ela é essencial para salvaguardar os direitos do cidadão no ambiente econômico.

"Porque comprar um produto e participar de uma rede social são atividades juridicamente distintas. O marketplace integra a cadeia de consumo. A rede social integra a circulação de informação. Misturar os dois regimes produziria insegurança jurídica”, ressaltou.

No campo institucional e corporativo, as big techs estrangeiras são agora obrigadas a manter sede e representante legal (pessoa jurídica) em solo brasileiro, com plenos poderes para responder a esferas administrativas e judiciais. As empresas devem ainda criar canais de atendimento permanentes e acessíveis, editar normas de autorregulação com devido processo para os usuários e publicar relatórios anuais de transparência detalhando suas ações de moderação.

Com o STF abrindo caminho para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Executivo detalhem essas obrigações de transparência, a comunidade científica alerta que as futuras regras precisam garantir ferramentas reais de auditoria externa.

Bruno Mattos argumenta que as plataformas costumam camuflar o alcance real do problema em bibliotecas de anúncios limitadas, e defende como ponto inegociável o acesso amplo a dados brutos de veiculação e ferramentas funcionais de pesquisa que permitam buscas por termos e conteúdos, e não apenas pelo nome de anunciantes já conhecidos.

Longe de esvaziar o papel do Congresso Nacional ou enterrar iniciativas como o projeto de lei (PL) das Fake News, a decisão do STF reposiciona o debate político. De acordo com os analistas, a Suprema Corte equacionou a responsabilidade civil, mas o desenho de um modelo regulatório completo ainda depende dos parlamentares.

O NetLab UFRJ pondera que, embora nenhuma canetada jurídica vá extinguir a desinformação por completo, a nova postura do Judiciário serve para testar alternativas ao modelo de autorregulação, que comprovadamente faliu.

Nogueira conclui apontando que a decisão não encerra as discussões, mas inaugura uma nova e complexa etapa institucional para o país. “Questões como transparência algorítmica, inteligência artificial, proteção de crianças, concorrência digital e desenho regulatório continuam abertas”, afirmou.

“A decisão não encerra o debate. Ela inaugura uma nova etapa. A discussão agora não é mais se haverá governança das plataformas. A discussão é quem exercerá essa governança e sob quais mecanismos de controle democrático", acrescentou ainda.

Para garantir a segurança jurídica, o STF definiu que estas regras se aplicam de forma prospectiva (daqui para a frente), ressalvando casos de "atos continuados", como postagens criminosas que permanecem ativas na rede, que passam a ser regidas pelo novo entendimento imediatamente.