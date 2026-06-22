"Não tenho rabo preso", diz Zema ao afirmar nunca ter se encontrado com Vorcaro

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (), alfinetou outros postulantes ao Palácio do Planalto ao afirmar ser o que mais critica os chamados “intocáveis”, segundo um jargão utilizado pelo próprio político ao se referir a uma classe política em Brasília. Ele defendeu, nesta segunda-feira (22/6), não ter “rabo preso” com ninguém e disse que nunca se encontrou com o ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Moro na mesma cidade do ‘banqueiro bandido’. Ele nasceu lá, foi criado, estudou, casou, teve filhos, é a residência dele. Nunca encontrei com ele. Ele nunca sequer me pediu uma audiência. Eu falo que a assombração sabe para quem aparecer e para mim não apareceu nunca”, disse Zema, durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que contou com a presença de outros pré-candidatos à Presidência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: CNI entrega documento com prioridades aos presidenciáveis e pede "respaldo institucional"
Durante o evento, organizado para a entrega de propostas do setor industrial aos presidenciáveis, Zema defendeu que o Brasil precisa de um “choque de moral, de credibilidade e de ética” ao comentar sobre os escândalos de corrupção recentes, principalmente os relacionados ao banco de Vorcaro, preso pela Polícia Federal (PF) em novembro de 2025, na Operação Compliance Zero.
No último mês de maio, o ex-governador de Minas Gerais endureceu as críticas ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), após mensagens entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e Daniel Vorcaro serem divulgadas. Na conversa, Flávio agradecia o ex-banqueiro pelo financiamento à cinebiografia que conta a história do pai, intitulada Dark Horse.
Sem citar nomes, o pré-candidato disse que nenhum outro presidenciável criticou tanto o que ele chamou de “farra dos intocáveis” quanto ele e defendeu o combate à corrupção quando ainda era governador de Minas. “Olha que a minha vida já foi vasculhada até não ter mais jeito e não encontraram nada de grave”, acrescentou.
Saiba Mais