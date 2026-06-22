Quatro partidos dividem última semana de propaganda gratuita na TV em junho

As inserções serão veiculadas nesta terça-feira (23/6), na quinta-feira (25) e no sábado (27), sempre no intervalo entre 19h30 e 22h30 - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

Quatro partidos políticos — Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Liberal (PL), Partido Renovação Democrática (PRD) e Partido Social Democrático (PSD) — exibirão propaganda partidária gratuita em rede nacional nesta última semana de junho.



As inserções serão veiculadas nesta terça-feira (23/6), na quinta-feira (25) e no sábado (27), sempre no intervalo entre 19h30 e 22h30. Por ser ano de eleições gerais, a exibição desse tipo de propaganda fica restrita apenas ao primeiro semestre.

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O PL terá o maior espaço, com dois minutos diários em cada um dos três dias de veiculação. Já o PRD contará com dois minutos na terça e na quinta-feira, reduzindo sua participação para um minuto no sábado.

O PT apresentará um minuto de propaganda em cada um dos três dias regulamentares. Por fim, o PSD concentrará toda a sua participação semanal no sábado (27/06), com uma inserção única de um minuto.

De acordo com a Resolução n° 23.679/2022 do TSE, a propaganda partidária deve ser utilizada para difundir o programa da legenda, as atividades parlamentares e o posicionamento sobre temas político-sociais.

Cota feminina

A legislação obriga que pelo menos 30% do tempo total de cada partido sejam destinados à promoção da participação feminina na política. É importante ressaltar que essas inserções não são iguais à propaganda eleitoral, que possui regras e finalidades distintas.

O tempo total de propaganda gratuita ao qual cada sigla tem direito neste semestre é regulamentado pela Portaria TSE nº 460/2025, que utiliza como critério o desempenho eleitoral dos partidos nas eleições de 2022.

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Pela regra, as legendas que elegeram mais de 20 deputados federais contam com 20 minutos semestrais, enquanto aquelas sem representação na Câmara dos Deputados ficam sem direito ao espaço.

Para o bloco intermediário, com bancadas entre 10 e 20 deputados, o Tribunal garante 10 minutos por semestre — faixa na qual se enquadram o PL, o PT e o PSD no período atual. Já os partidos que possuem até 9 parlamentares na Casa, como é o caso do PRD, têm direito a cinco minutos semestrais de inserções.