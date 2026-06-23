Criminoso invade casa de Henrique Vorcaro e rouba relógio de R$ 1 milhão

Segundo os investigadores, o suspeito é conhecido por furtos em imóveis de alto padrão, e a invasão não está relacionada ao Caso Master - (crédito: Facebook/Paulo Navarro)

Um homem de 41 anos invadiu a casa de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e furtou um relógio de R$ 1 milhão, além de outros bens. De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no domingo (21/6), em Belo Horizonte. No momento da invasão, o local estava vazio.



O imóvel foi alvo de uma ação da Polícia Federal (PF) no dia 14 de maio, ocasião em que Henrique Vorcaro foi detido no âmbito da Operação Compliance Zero. A casa também passou por busca e apreensão no mesmo dia, quando foram recolhidos computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. No caso do furto, a polícia afirma que o criminoso é especializado em invadir casas de luxo para subtrair objetos.

A residência fica em Capitão do Mato, um residencial de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência em relação ao caso foi registrada por Aline Vorcaro, mãe de Daniel Vorcaro. O delegado Felipe Freitas, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), afirmou, em entrevista ao G1, que o crime não teve relação com quem morava na residência.

"Foi casual. Ele esteve no condomínio, viu que a casa estava sem ninguém e ingressou. Esse é o 'modus operandi' dele, ele escolhe as residências não por quem mora, mas devido ao fato de elas não estarem com ninguém no momento. Não trabalhamos com a hipótese de ele ter ido especificamente para essa residência", disse.



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O prejuízo total é avaliado em R$ 5 milhões, e o homem foi preso horas depois, após ser acusado pela própria namorada, que chamou a polícia por causa de uma discussão com o suspeito.

Arma em cela

Uma arma foi encontrada na cela de Henrique Vorcaro, na Penitenciária Nelson Hungria, no bairro de Contagem, em Belo Horizonte. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, a apreensão ocorreu na segunda-feira (22), durante uma operação realizada por policiais penais do Comando de Operações Penitenciárias Especiais (Cope), com acompanhamento do Sistema Prisional.



Henrique Vorcaro é investigado pela PF suspeito de ser operador financeiro do esquema montado no Banco Master. Ele está cumprindo prisão preventiva. Também é acusado de ocultação de patrimônio.



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