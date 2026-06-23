Lula lança banco nacional de celulares com restrição por roubo

Segundo Lula, que tiver um celular fruto de roubo ou furto deve procurar uma delegacia para entregar o aparelho, e não será responsabilizado - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, nesta terça-feira (23/6), a nova fase do programa Celular Seguro, que tem como objetivo a recuperação de aparelhos furtados ou roubados. Ao contrário da etapa anterior, que focava no bloqueio do objeto roubado e da linha do cliente afetado, o objetivo agora é fazer com que o receptador devolva o item subtraído e ajude a identificar a cadeia de comercialização.



Por meio do site ou do aplicativo do programa, o cidadão poderá consultar o número de série (Imei) para saber se um aparelho tem alguma restrição. Essa medida permite que qualquer pessoa detecte um aparelho roubado, seja ele comprado de uma loja, site de compras online ou de uma pessoa física.

O presidente destacou que quem já comprou aparelhos com restrição de roubo e furto podem ir até a delegacia devolver o aparelho, e que, quem fizer esta ação, não será preso.

"Nós estamos dizendo ao povo brasileiro o seguinte: a partir de hoje, o presidente da República assinou um decreto que vai mudar a forma de atacar o roubo de celular. Terá a participação dos governadores, das empresas, da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Se você comprou o celular roubado, você tem que procurar a delegacia para entregar. Não tenha medo de procurar a delegacia, pois você não será preso. Se você souber de onde você comprou, melhor ainda", disse o presidente.

O cadastro de aparelhos subtraídos continua na plataforma, disponível para quem foi vítima deste tipo de crime. O Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, destacou que o objetivo é atacar a cadeia de lucro com aparelhos roubados.

"É uma pactuação nacional em que todas as polícias, o governo, toda a sociedade, e agora o cidadão, participam deste processo. Não vamos mais alimentar a cadeia criminosa", disse ele.

Veja como conferir se o celular é fruto de roubo:

Obter o Imei: Digite *#06# no espaço do celular destinado para digitar números nos quais se pretende ligar, onde se faz a chamada. Ou consulte a caixa ou nota fiscal do aparelho e procure por número de série.

Digite *#06# no espaço do celular destinado para digitar números nos quais se pretende ligar, onde se faz a chamada. Ou consulte a caixa ou nota fiscal do aparelho e procure por número de série. Acessar o site: https://celularseguro.mj.gov. br/

https://celularseguro.mj.gov. br/ Entrar: com seu login do Gov.br

com seu login do Gov.br Clicar: em celulares com restrição

em celulares com restrição Colocar: o número do Imei

o número do Imei Aguardar: a mensagem com o resultado

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO