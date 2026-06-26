Tornozeleira de Bolsonaro falha e equipamento é vistoriado

Segundo relatório da Polícia Militar, não houve violação do equipamento - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) notificou, na última sexta-feira (19/6), o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma falha na emissão do sinal GPS da tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

A falha aconteceu por volta das 18h57, e, de acordo com os agentes responsáveis pela segurança do ex-mandatário, uma equipe de monitoramento precisou ir presencialmente até a residência, no Jardim Botânico, para ver in loco o que havia ocorrido.

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Segundo o relatório da Polícia Militar, não houve violação do equipamento. "Na análise restou constatado: estrutura do dispositivo intacta, Leds acesos e com sinalização em cadência normal. Solicitação de deslocamento para visada de satélites, prontamente atendida pelo monitorado", diz o documento.

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A equipe chegou à casa do Bolsonaro por volta das 20h04. Ele foi orientado a ir para a área externa para testar o sinal Wi-Fi. O equipamento voltou a funcionar, e não precisou ser trocado. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes.