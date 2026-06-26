Flávio Bolsonaro apresenta queixa-crime no STF contra Janones

O senador Flávio Bolsonaro (PL) ingressou, nesta sexta-feira (24), com uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones (Rede) no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ação, Flávio aponta cinco postagens nas redes sociais que representariam injúria, propósito ofensivo e um discurso recorrente de ódio.
No documento enviado ao Supremo, os advogados do senador apontam as postagens, realizadas entre os meses de março e junho de 2026, como conteúdo que contém "ofensas gratuitas e expressões ofensivas fugindo do campo da crítica política". A defesa sustenta ainda que "o comportamento reiterado de Janones também é apontado como uma conduta para atingir a honra do senador, com um discurso padrão de ódio".
“Em verdade, o Querelado (Janones) é contumaz na promoção de conteúdos ofensivos para fins de desgaste reputacional, o que reforça o elemento subjetivo de sua conduta, deixando claro que não se trata do regular exercício do mandato, mas sim da utilização das redes sociais com propósito único de atingir a honra do Querelante (Flávio Bolsonaro)”, cita um trecho da ação.
“Em verdade, o Querelado (Janones) é contumaz na promoção de conteúdos ofensivos para fins de desgaste reputacional, o que reforça o elemento subjetivo de sua conduta, deixando claro que não se trata do regular exercício do mandato, mas sim da utilização das redes sociais com propósito único de atingir a honra do Querelante (Flávio Bolsonaro)”, cita um trecho da ação.
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A queixa-crime pede a reparação de danos morais, com o valor da causa destinada para instituição de caridade. Janones ainda não se manifestou sobre as acusações.
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Por Renato Souza
postado em 26/06/2026 17:12