InícioPolítica
JUDICIÁRIO

Flávio Bolsonaro apresenta queixa-crime no STF contra Janones

Senador alega que o deputado realizou postagens nas redes sociais que representam injúria e discurso de ódio

Flávio Bolsonaro: senador também tem alta taxa de rejeição, de 46% - (crédito: Andressa Anholete/Agencia Senado)
Flávio Bolsonaro: senador também tem alta taxa de rejeição, de 46% - (crédito: Andressa Anholete/Agencia Senado)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) ingressou, nesta sexta-feira (24), com uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones (Rede) no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ação, Flávio aponta cinco postagens nas redes sociais que representariam injúria, propósito ofensivo e um discurso recorrente de ódio.
No documento enviado ao Supremo, os advogados do senador apontam as postagens, realizadas entre os meses de março e junho de 2026, como conteúdo que contém "ofensas gratuitas e expressões ofensivas fugindo do campo da crítica política". A defesa sustenta ainda que "o comportamento reiterado de Janones também é apontado como uma conduta para atingir a honra do senador, com um discurso padrão de ódio".

“Em verdade, o Querelado (Janones) é contumaz na promoção de conteúdos ofensivos para fins de desgaste reputacional, o que reforça o elemento subjetivo de sua conduta, deixando claro que não se trata do regular exercício do mandato, mas sim da utilização das redes sociais com propósito único de atingir a honra do Querelante (Flávio Bolsonaro)”, cita um trecho da ação.

Leia também: Crise no PL expõe disputa sobre os rumos da direita no Ceará

A queixa-crime pede a reparação de danos morais, com o valor da causa destinada para instituição de caridade. Janones ainda não se manifestou sobre as acusações.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Saiba Mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 26/06/2026 17:12
SIGA
x