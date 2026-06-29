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Governo prepara novas restrições à publicidade de bets, diz Durigan

Segundo o ministro, a intenção é limitar a divulgação desse tipo de serviço por meio de atos administrativos, utilizando competências já existentes do Executivo

Governo deve anunciar medidas administrativas, mas não descarta editar uma MP para restringir as propagandas de bets se necessário - (crédito: Washington Costa/MF)
Governo deve anunciar medidas administrativas, mas não descarta editar uma MP para restringir as propagandas de bets se necessário - (crédito: Washington Costa/MF)

O governo federal pretende endurecer as regras para a publicidade das casas de apostas esportivas no país. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (29/6) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que novas medidas deverão ser anunciadas para reduzir o alcance das propagandas das chamadas bets.

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Segundo o ministro, a intenção é limitar a divulgação desse tipo de serviço por meio de atos administrativos, utilizando competências já existentes do Executivo. Caso seja necessário, o governo também avalia editar uma medida provisória (MP) para reforçar as restrições.

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Durante o anúncio de um novo pacote de crédito no Palácio do Planalto, Durigan afirmou que a administração federal continuará adotando iniciativas para reduzir a exposição da população à publicidade das plataformas de apostas.

O pronunciamento ocorreu durante a apresentação do programa Desenrola Adimplentes, iniciativa voltada à ampliação do acesso ao crédito para trabalhadores informais, empregados do setor privado e estudantes vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A principal medida anunciada é a criação de uma modalidade de renegociação de empréstimos com taxa de juros de até 1,99% ao mês, destinada a facilitar a regularização de dívidas e ampliar o acesso ao crédito.

O pacote também prevê mudanças nas regras do crédito consignado privado e a criação do Fies Empreendedor, linha de financiamento voltada a estudantes que mantêm os pagamentos do programa estudantil em dia e desejam investir em atividades empreendedoras.

De acordo com o governo, cerca de R$ 4 bilhões do Tesouro Nacional serão destinados para viabilizar as novas linhas de crédito.

Bloqueio às bets

Quem aderir ao Desenrola Adimplentes também terá que ficar seis meses com o cadastro bloqueado em todas as plataformas de aposta. A medida visa impedir que o crédito seja usado para apostar, e facilita a recuperação financeira de quem participar do programa de renegociação.

As medidas relacionadas às apostas esportivas citadas por Durigan ainda não tiveram detalhes divulgados, mas a sinalização do Ministério da Fazenda é de que o governo pretende ampliar o controle sobre a publicidade do setor, que vem sendo alvo de debates sobre seus impactos no consumo e no endividamento da população.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 29/06/2026 18:48
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